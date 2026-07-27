Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu itkilərin əlavə olunması ilə 2023-cü il oktyabrın 7-dən bu günədək Qəzza zolağında şəhid olanların ümumi sayı 73 min 326 nəfərə, yaralıların sayı isə 173 min 997 nəfərə çatıb.
Yəhudilər Qəzzada daha 9 müsəlmanı şəhid etdilər; ümumi şəhid olanların sayı 73 min 326 nəfərə çatdı
27 iyul 2026 - 10:08
Xəbər kodu: 1845635
Source: IRNA
Şəhab xəbər agentliyi: Fələstin Səhiyyə Nazirliyi açıqlayıb ki, son 24 saat ərzində İsrail rejiminin Qəzza zolağına həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində 9 nəfər şəhid olub, daha 36 nəfər isə yaralanıb.
Sizin rəyiniz