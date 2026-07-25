Pakistanın şimal-qərbində baş verən intiharçı hücumunda 14 nəfər ölüb, 24 nəfər yaralanıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Pakistanın təhlükəsizlik mənbələri cümə günü bildiriblər ki, Pakistanın şimal-qərbindəki Xayber Paxtunxva əyalətində təhlükəsizlik postunu hədəf alan intiharçı hücumunda təhlükəsizlik işçiləri, polis məmurları və meşə idarəsinin əməkdaşı da daxil olmaqla ən azı 14 nəfər həlak olub.
Adının çəkilməsini istəməyən mənbələr həmçinin bildiriblər ki, hücum cümə axşamı gecəsi Tank ərazisindəki təhlükəsizlik postunda baş verib. İntiharçı partlayıcı maddələrlə dolu avtomobilini partladıb və genişmiqyaslı itkilərə və ziyana səbəb olan güclü partlayışa səbəb olub.
Mənbələr əlavə ediblər ki, ölənlər arasında Xayber Paxtunxva əyalətindən doqquz əsgər, dörd polis əməkdaşı və bir meşə idarəsinin əməkdaşı da var.
Təhlükəsizlik rəsmiləri bildiriblər ki, partlayışda 20 əsgər və dörd polis əməkdaşı da daxil olmaqla ən azı 24 nəfər yaralanıb və yaxınlıqdakı xəstəxanalara aparılıb.
Mənbələrin verdiyi məlumata görə, partlayışdan sonra təhlükəsizlik postu yerlə yeksan edilib və xilasetmə qrupları hadisə yerində axtarış-xilasetmə əməliyyatlarını davam etdirir. Dağıntılar altında üç əsgərin də qaldığı güman edilir.
Pakistan təhlükəsizlik mənbələri onu da əlavə edib ki, təmizləmə əməliyyatı zamanı təhlükəsizlik qüvvələri ətraf ərazidə üç yaraqlını öldürüb. Hücuma görə hələlik heç bir qruplaşma məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib. Hazırda araşdırma aparılır.
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