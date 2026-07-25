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General-mayor Seyid Məcid İbn əl-Rza: İran innovasiyası döyüş meydanındakı hesablamaları dəyişdirdi

25 iyul 2026 - 08:37
Xəbər kodu: 1844547
Source: IRNA
General-mayor Seyid Məcid İbn əl-Rza: İran innovasiyası döyüş meydanındakı hesablamaları dəyişdirdi

Müdafiə nazirinin səlahiyyətlərinin icraçısı General-mayor Seyid Məcid İbn əl-Rza İranın innovasiyası döyüş meydanındakı hesablamaları dəyişdirdiyini açıqlayıb.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: General-mayor Seyid Məcid İbn əl-Rza sosial şəbəkədə yayımladığı mesajında yazıb: Son müharibədə düşmən dünyanın ən qabaqcıl texnologiyaları ilə meydana daxil oldu; İran innovasiyası isə döyüş meydanının hesablamalarını dəyişdirdi.

O, mesajının sonunda əlavə edib: Düşmən texnologiyalarının mürəkkəbliyini artırdığı hər bir mərhələdə İranın yerli imkanları da buna uyğun olaraq yüksəldi və döyüş meydanı ölkənin müdafiə texnologiyalarında sıçrayış üçün bir platformaya çevrildi.

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