General-mayor Seyid Məcid İbn əl-Rza: İran innovasiyası döyüş meydanındakı hesablamaları dəyişdirdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: General-mayor Seyid Məcid İbn əl-Rza sosial şəbəkədə yayımladığı mesajında yazıb: Son müharibədə düşmən dünyanın ən qabaqcıl texnologiyaları ilə meydana daxil oldu; İran innovasiyası isə döyüş meydanının hesablamalarını dəyişdirdi.
O, mesajının sonunda əlavə edib: Düşmən texnologiyalarının mürəkkəbliyini artırdığı hər bir mərhələdə İranın yerli imkanları da buna uyğun olaraq yüksəldi və döyüş meydanı ölkənin müdafiə texnologiyalarında sıçrayış üçün bir platformaya çevrildi.
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