Sionist rejimin sabiq komandiri İranın hərbi gücünün qiymətləndirilməsində yanlış hesablamalara yol verildiyini etiraf etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İsrail rejiminin hava hücumundan müdafiə sisteminin keçmiş komandiri Tsvika Hayimoviç etiraf edib ki, Tel-Əviv və Vaşinqton İranın hərbi imkanlarını və ölkənin öz hərbi gücünü sürətlə bərpa etmək potensialını qiymətləndirərkən səhvə yol veriblər və İranın son hücumları əvvəlki hesablamaların yanlış olduğunu sübut edib.
Hayimoviç bildirib ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın İranın raket imkanlarının 92 faizinin məhv edildiyi barədə iddiasına baxmayaraq, Tehran son iki həftə ərzində ABŞ-nin müdafiə sistemlərini aşaraq Yaxın Şərqin müxtəlif bölgələrində Vaşinqtona məxsus 9 hərbi bazanı hədəfə almağı bacarıb.
O, İranın hücumlarının genişmiqyasına toxunaraq vurğulayıb ki, həyata keçirilən əməliyyatların həcmi göstərir ki, Tehran hələ də böyük raket və pilotsuz uçuş aparatı arsenalına malikdir, onun komanda-idarəetmə sistemi effektiv şəkildə fəaliyyət göstərir və bu ölkə regiondakı ABŞ qüvvələrinə əhəmiyyətli zərər vurmaq imkanını qoruyub saxlayır.
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