İran hücumlarından sonra ABŞ çox ağır itkilərinin siyahısı dərc etdi. Siyahıda ŞOK məlumatlar yerləşdirilib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun sözçüsü General Muhibbi, İran hücumlarından sonra ABŞ çox ağır itkilərinin siyahısını dərc rydiyini deyib.
İnqilab Keşikçilərinin sözçüsü briqada generalı Hüseyn Muhibbi açıqladı: 15 gün ərzində (8 iyuldan 22 iyula qədər) İran silahlı qüvvələrinin qətiyyətli və ağır hücumları nəticəsində ABŞ ordusuna bölgədə dəyən zərərin statistikası aşağıdakı kimidir:
Radar və müdafiə sahəsində:
7 komandanlıq və idarəetmə mərkəzi
3 peyk rabitə sistemi
6 Patriot müdafiə radarı (Patriot sistemləri o qədər zəifləyib ki, İran raketləri və dronları hədəflərini ələ keçirilmədən vurur)
3 hava və dəniz nəzarət və monitorinq radarı
8 erkən aşkarlama və xəbərdarlıq radar sistemi
7 hava raketindən müdafiə radarı
3 EPS radar sistemi
2 EPS 117 radarı
5 uzun mənzilli radar
2 müdafiə radarı
1 taktiki radar kompleksi
Əməliyyat qabiliyyətini azaltmaq üçün dəstək və logistika sahəsində:
6 qırıcı və vertolyot təmiri və texniki xidmət mərkəzi
3 dəstək və logistika mərkəzi
12 yanacaq çəni
17 gəmi və təyyarə hissələri, silah və dəstək anbarı
6 raket yuvası
Əməliyyat infrastrukturu sahəsində:
6 MQ-9 dron anqarı
1 F-15 qırıcı təyyarələrinin hazırlıq anbarı
8 yenk dronun olduğu 1 dron anqarı
2 komanda mərkəzi
1 təyyarə daşıyıcısının yanacaq doldurma platforması
1 P-8 təyyarə anqarı
4 Hymars raket platforması
5 qırıcı anqarı
4 Patriot müdafiə kompleksi
6 raket buraxılış platforması
1 yanacaq nasos stansiyası
2 siqnal rabitəsi mərkəzi
1 kəşfiyyat məlumat mərkəzi
1 süni intellekt mərkəzi, Amazon şirkətinə məxsus məlumat emalı mərkəzi bazası
1 insansız qayıq (uzaqdan idarə olunan) depo mərkəzi
1 yanacaq doku
4 qırıcı sığınacağı
6 uçuş və eniş rampaları
Hava əməliyyatları sahəsində:
11 qırıcı təyyarə və vertolyot (yerdə)
17 kəşfiyyat və əməliyyat dronları (8 yeni)
1 sığınacağın içərisində 1 F-15 qırıcı təyyarəsi
1 P-8 təyyarəsi
1 C-17 nəqliyyat təyyarəsi
8 yanacaq təyyarəsi
4 ağır vertolyot
6 ehtiyat raket
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