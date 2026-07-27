  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Önəmli xəbərlər

İran hücumlarından sonra ABŞ çox ağır itkilərinin siyahısı dərc etdi. Siyahıda ŞOK məlumatlar yerləşdirilib

27 iyul 2026 - 10:22
Xəbər kodu: 1845642
Source: IRNA
İran hücumlarından sonra ABŞ çox ağır itkilərinin siyahısı dərc etdi. Siyahıda ŞOK məlumatlar yerləşdirilib

Təkcə Hava əməliyyatları sahəsində: 11 qırıcı təyyarə və vertolyot (yerdə), 17 kəşfiyyat və əməliyyat dronları (8 yeni), 1 sığınacağın içərisində 1 F-15 qırıcı təyyarəsi, 1 P-8 təyyarəsi, 1 C-17 nəqliyyat təyyarəsi, 8 yanacaq təyyarəsi, 4 ağır vertolyot, 6 ehtiyat raket darmadağın edilib.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun sözçüsü General Muhibbi, İran hücumlarından sonra ABŞ çox ağır itkilərinin siyahısını dərc rydiyini deyib.

İnqilab Keşikçilərinin sözçüsü briqada generalı Hüseyn Muhibbi açıqladı: 15 gün ərzində (8 iyuldan 22 iyula qədər) İran silahlı qüvvələrinin qətiyyətli və ağır hücumları nəticəsində ABŞ ordusuna bölgədə dəyən zərərin statistikası aşağıdakı kimidir:

Radar və müdafiə sahəsində:

7 komandanlıq və idarəetmə mərkəzi

3 peyk rabitə sistemi

6 Patriot müdafiə radarı (Patriot sistemləri o qədər zəifləyib ki, İran raketləri və dronları hədəflərini ələ keçirilmədən vurur)

3 hava və dəniz nəzarət və monitorinq radarı

8 erkən aşkarlama və xəbərdarlıq radar sistemi

7 hava raketindən müdafiə radarı

3 EPS radar sistemi

2 EPS 117 radarı

5 uzun mənzilli radar

2 müdafiə radarı

1 taktiki radar kompleksi

Əməliyyat qabiliyyətini azaltmaq üçün dəstək və logistika sahəsində:

6 qırıcı və vertolyot təmiri və texniki xidmət mərkəzi

3 dəstək və logistika mərkəzi

12 yanacaq çəni

17 gəmi və təyyarə hissələri, silah və dəstək anbarı

6 raket yuvası

Əməliyyat infrastrukturu sahəsində:

6 MQ-9 dron anqarı

1 F-15 qırıcı təyyarələrinin hazırlıq anbarı

8 yenk dronun olduğu 1 dron anqarı

2 komanda mərkəzi

1 təyyarə daşıyıcısının yanacaq doldurma platforması

1 P-8 təyyarə anqarı

4 Hymars raket platforması

5 qırıcı anqarı

4 Patriot müdafiə kompleksi

6 raket buraxılış platforması

1 yanacaq nasos stansiyası

2 siqnal rabitəsi mərkəzi

1 kəşfiyyat məlumat mərkəzi

1 süni intellekt mərkəzi, Amazon şirkətinə məxsus məlumat emalı mərkəzi bazası

1 insansız qayıq (uzaqdan idarə olunan) depo mərkəzi

1 yanacaq doku

4 qırıcı sığınacağı

6 uçuş və eniş rampaları

Hava əməliyyatları sahəsində:

11 qırıcı təyyarə və vertolyot (yerdə)

17 kəşfiyyat və əməliyyat dronları (8 yeni)

1 sığınacağın içərisində 1 F-15 qırıcı təyyarəsi

1 P-8 təyyarəsi

1 C-17 nəqliyyat təyyarəsi

8 yanacaq təyyarəsi

4 ağır vertolyot

6 ehtiyat raket

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha