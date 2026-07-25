Yəmən Ənsarullah Siyasi Şurasının üzvü Səudiyyə vəhhabi rejiminə qarşı cavab əməliyyatın ölçülərini açıqladı \ Video
25 iyul 2026 - 09:05
Xəbər kodu: 1844561
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Yəmən Ənsarullah Siyasi Şurasının üzvü Nəsrəddin Əmər Səudiyyə vəhhabi rejiminin təcavüzkar hücumlarına qarşı həyata keçirtdikləri cavab əməliyyatın ölçülərinə toxunaraq verdiyi açıqlamada bildirdi: “Əvvəlki hücumların ölçüsünü və səviyyəsini yaddaşlardan silin, çünki bu dəfə vəziyyət tamamilə fərqlidir.”
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