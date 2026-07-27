General-polkovnik Radan: Ərbəin zəvvarlarının İİR sərhəd-keçid məntəqələrindən keçid sayı 1 milyon 200 mini ötüb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: General-polkovnik Əhmədrza Radan bazar günü Xosrəvi sərhəd-keçid məntəqəsinə baxışı zamanı bildirib: Bütün məsul qurumlar tam səfərbər olunub və üzərlərinə düşən vəzifələri lazımi qaydada yerinə yetirirlər. Polis və sərhəd mühafizəsi sahəsində də bütün zəruri tədbirlər tam hazırlıq şəraitində həyata keçirilir.
O əlavə edib: Müxtəlif qurumların əməkdaşlığı ilə zəvvarlara xidmət göstərilməsi və onların ölkənin sərhədlərindən keçidi davam edir. Bütün səylər keçidlərin təhlükəsiz və rahat şəraitdə həyata keçirilməsinə yönəldilib.
Ölkənin Polis Komandanı Xosrəvi sərhəd-keçid məntəqəsindəki vəziyyətə də toxunaraq bildirib: İndiyədək bu sərhəddən 112 mindən çox zəvvar keçib. Ərbəin ziyarəti ilə bağlı səfərlərin intensivləşməsi fonunda bu keçid məntəqəsindən keçənlərin sayının daha da artacağı proqnozlaşdırılır.
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