Bəhreyn Məhbus Günü “Xəlifə” sülalə rejiminin Həbsxanasındakı Məhbuslarla Həmrəylik Nümayişləri

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Cümə gecəsi Bəhreyn xalqı yalnız inanclarına sadiq qaldıqları və ölkədə Amerika əsgərlərinin olmasına qarşı olduqları üçün “Xəlifə” sülalə rejiminin həbsxanalarında olan yüzlərlə bəhreynli ilə həmrəyliklərini bildirmək üçün şəhərin işlək yerlərində nümayişlər keçirib və plakatlar asıb.
“Xəlifə” sülalə rejiminin tətbiq etdiyi sərt məhdudiyyətlərə baxmayaraq, bu ölkə xalqı cümə gecəsi küçələrə çıxaraq Bəhreyn Məhbus Günü və Alimlərə Dəstək Cüməsini qeyd etmək və ölkədəki siyasi məhbuslarla həmrəyliklərini bildirmək üçün yürüşlər keçirib.
Bu münasibətlə Bəhreyn 14 Fevral İnqilab Gənclər Koalisiyası bəyanat yayaraq əlavə edib:
Bəhreyn Məhbus Günü münasibətilə, inanclarını ifadə etdikləri və sağçıları dəstəklədikləri üçün “Xəlifə” sülalə rejiminin ədalətsiz zindanlarında həbs olunan hər bir sadiq məhbusun şərəfinə dayanırıq.
Bəyanatda deyilir: Bəhreyn Məhbuslar Günündə, 2011-ci ilin əvvəlindən bəri həbsdə olan hər bir sadiq məhbusun şərəfinə baş əyirik. Bu həbs kampaniyaları yüzlərlə şərəfli Bəhreyn xalqını yalnız inanclarına sadiq qaldıqlarına və Amerika-Sionist təcavüzünə qarşı İran İslam Respublikası ilə həmrəy olduqlarına görə hədəfə alıb...
Əfsanəvi liderlərdən və din alimlərindən tutmuş inanclarını ifadə etmək cinayətinə görə azadlığı əlindən alınan hər bir vətəndaşa qədər Bəhreyn məhbuslarının əzabları diktator Həmədin alnında utanc ləkəsi və tacındakı son mismardır.
Qeyd edək ki, Bəhreyn 14 Fevral İnqilab Gənclər Koalisiyası ölkədəki siyasi məhbuslarla həmrəylik əlaməti olaraq hər il 24 iyulu "Bəhreyn Məhbuslar Günü" kimi təyin edib.
Bəhreyn Ali-Xəlifə rejimi son illərdə bir çox bəhreynli gənc və alimi dini və siyasi inanclarını ifadə etdiklərinə görə həbs edib. Son on ildə isə siyasi inanclarına görə həbs olunanların sayı 15.000 nəfəri keçib və bu, son illərdə ən çox məhbusa sahib olan ilk ərəb ölkəsi olub.
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