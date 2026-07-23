Ey Amerika xalqı; uşaqlarınızı Tramp bataqlığından xilas edin

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Mənuçöhr Müttəki İRNA-nın siyasi müxbirinə verdiyi müsahibədə Amerika xalqına müraciət etdi: Dəli prezidentiniz Donald Tramp və Amerika təcavüzkar ordusu iki cinayətkar müharibə tətbiq etməklə mindən çox İran xalqını şəhid etdi və İran xalqı şəhid lider və onun övladları üçün yas tutur.
Keçmiş xarici işlər naziri əlavə etdi: Son 140 gecədir ki, İran xalqı ölkənin meydanlarında və küçələrində iştirak edir, ölkənin hərbi komandirlərindən ölkənin şəhidlərinin qanının qisasını Amerika-sionist terrorçularından almağı qəzəblə tələb edir!
Müttəki əlavə etdi: “Ey Amerika xalqı, minlərlə Amerika təcavüzkar əsgəri artıq Fars körfəzi ölkələrində, İordaniyada və İraqda yerləşən bazalarınızda İranın raket buraxıcılarının hədəfindədir və istənilən vaxt İran xalqının iradəsinə cavab olaraq, mindən çox cinayətkar əsgəri öldürmək üçün atəş açmaq əmri verilə bilər.”
O, sözünə davam etdi: “Sizə xəbərdarlıq edilib ki, sabah, Trampın əmrinə uyğun olaraq, onların ölümünü elan etməyə və ya onlara yas tutmağa belə icazə verilməyəcək, ona görə də onları bu gün ABŞ-yə qaytarın.”
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