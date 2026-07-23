Ərbəin zəvvarlarının qeydiyyatı 1,5 milyon nəfəri keçib / Xosrəvi sərhədi tıxacın azaldılması üçün ən yaxşı seçimdir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Həcc və Ziyarət Təşkilatının Müqəddəs Ziyarətgahlar İdarəsinin müavini Morteza Ağai ABNA-ya verdiyi müsahibədə Ərbəin zəvvarlarının qeydiyyatının 30 iyunda başlamasına toxunaraq dedi: Bu il Ərbəin zəvvarlarının qeydiyyatı Səmah sistemi vasitəsilə başlayıb və indiyə qədər qeydiyyatdan keçənlərin sayı 1 milyon 500 min nəfəri keçib. Həmçinin, ölkənin çıxış sərhədlərində ziyarətə can atan zəvvarların dalğası artır və Ərbəin səfərləri tədricən başlayıb və yaxın bir-iki gün ərzində sərhədlərdə tıxacın artması ilə qarşılaşacağımız gözlənilir.
Ərbəin səfərinin xüsusi şərtlərinə toxunan Əqayi deyib: Ərbəin səfəri isti hava və ziyarət marşrutları və məkanlarında əhalinin sıxlığı səbəbindən isti vurma, xəstəlik və ya qəza ehtimalını artırır; buna görə də Səməh sistemində qeydiyyat zəvvarların və onların ailələrinin lazım olduqda gözlənilən sığorta və tibbi xidmətlərdən yararlanmasına imkan verəcək.
Qeydiyyat statistikasına gəldikdə, o, həmçinin bildirib: İndiyə qədər qeydiyyatdan keçənlərin təxminən 58 faizi kişilər, 42 faizi isə qadınlardır. Həmçinin, zəvvarların 58 faizi ölkədən çıxmaq üçün Mehran sərhədini, 25 faizi Şəlamçeh sərhədini və 11 faizi Xosrəvi sərhədini seçib.
Bir çox zəvvar səfərlərinə Kazemeyn ziyarəti ilə başlayır və sonra Samarra, Nəcəfə, daha sonra Ərbəin piyada yoluna və nəhayət Kərbəla-e-Moaliyə gedir. Bu səbəbdən Xosrəvi sərhədi Kazemeyn şəhərinə ən yaxın yoldur və zəvvarlar bu şəhərə daha qısa müddətdə çatacaqlar.
Müxtəlif sərhədlərdən giriş və çıxış imkanı ilə bağlı suala cavab olaraq Ağai həmçinin aydınlıq gətirib: Bu baxımdan heç bir məhdudiyyət yoxdur və zəvvarlar bir sərhəddən çıxıb digər sərhəddən ölkəyə daxil ola bilərlər. Bu səbəbdən, Səməh sistemində çıxış sərhədini və giriş sərhədini seçmək üçün iki ayrı bölmə təmin edilib.
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