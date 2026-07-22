İraq hökuməti Ərbəin ziyarət planını dəstəkləmək üçün 52,5 milyard dinar ayırır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İraq Nazirlər Şurası Ərbəin ziyarət planını dəstəkləmək üçün 52,5 milyard dinar ayırmaq qərarına gəlib və Dövlət Neft Marketinq Təşkilatına (SOMO) Elektrik Enerjisi Nazirliyi üçün qaz yağı idxal etmək səlahiyyəti verib.
İraq Nazirlər Şurası mətbuat açıqlamasında bildirib ki, Əli əl-Zeydi Şuranın on birinci müntəzəm iclasına sədrlik edib və bu iclasda ölkədəki inkişaflar müzakirə olunub, gündəmdəki maddələr nəzərdən keçirilib və lazımi göstərişlər və qərarlar qəbul edilib.
Nazirlər Kabineti müvafiq orqanlara və müqəddəs ziyarətgahlara 52,5 milyard dinarın ayrılmasını və ziyarətdən sonra geri dönüş üçün nəqliyyatın asanlaşdırılması məqsədilə dövlət nəqliyyat vasitələri və avtobuslarla yanaşı, zəvvarların daşınması üçün 2400 avtobusun icarəyə götürülməsini təsdiqlədi.
Bəyanata görə, Nazirlər Kabineti həmçinin Dövlət Neft Marketinq Şirkətinə (SOMO) Elektrik Enerjisi Nazirliyi üçün qaz yağı idxal etmək səlahiyyətini təsdiqlədi.
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