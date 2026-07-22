Mər`at Əl-Bəhreyn qəzeti: Ali-Xəlifə hökuməti şiələri tamamilə məhv etmək üçün kampaniyaya başlayıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Mər`at Əl-Bəhreyn qəzeti Bəhreyn hökumətinin əlindəki bütün güclə şiə icmasını məhv etməyə çalışdığını göstərən bir xəbər dərc edib.
Mər`at Əl-Bəhreyn qəzetinin məlumatına görə, Ayətullah Şeyx İsa Qasimin sükutunu pozması və Bəhreyndəki şiə məzhəbinin taleyinin mövcudluq təhlükəsi ilə üzləşdiyini bəyan etməsi, Bəhreyn cəmiyyətinin sistematik və amansız bir qırğın müharibəsinə məruz qalması deməkdir. Vəziyyət son dərəcə təhlükəli bir mərhələyə çatıb; bu, sadəcə "təcrid" deyil, sözün hər mənasında "məzhəb təmizləməsidir". Rəsmi siyasətin cəmiyyətə tətbiq etdiyi bu təzyiq, artıq sükutun qəbuledilməz olduğu bir nöqtəyə çatıb, çünki məsələ məhdudiyyətlərdən və mühasirədən kənara çıxaraq bu məzhəbin dini və sosial kimliyini hədəfə alıb.
Əl-Vifaq Milli İslam Cəmiyyəti tərəfindən açıqlandığı kimi, həbsxanalarda hörmətli alimlərə qarşı aparılan misli görünməmiş repressiya kampaniyası sağlam düşüncəli hər kəs üçün dözülməzdir. Bu hərəkətlər təcrid olunmuş pozuntular və ya inzibati səhvlər deyil, əksinə, ən yüksək hakimiyyət səviyyələrindən təşkil olunmuş mütəşəkkil məzhəb cinayətləridir - Bəhreyndə görünməmiş bir şey.
Bəhreyn kralı Həməd bin İsa bütün həbsdə olan alimlərin təhlükəsizliyi üçün birbaşa məsuliyyət daşıyır. Bu cinayətlərin qarşısının alınmasında hər hansı bir uğursuzluq və ya kollektiv cəza və təhqir siyasətinin davam etdirilməsi yalnız daxili bölünmələri dərinləşdirəcək və ictimai qəzəbi artıracaq. Hökumətlər is’ rəqibləri əzmək və ya alçaltmaqla deyil, ədalət, qanunun aliliyi və insan ləyaqətinə hörmətlə idarə olunur.
İnsan hüquqlarının pozulması ilə bağlı artan narahatlıqlar nəzərə alınmaqla, təkcə bəyanatlar vermək kifayət deyil. Bütün mövcud təzyiq vasitələrindən istifadə edərək saxlanılanların hüquqlarını müdafiə etmək üçün dini və hüquqi qurumları və nüfuzlu şəxsləri cəlb etməklə əlaqələndirilmiş səylər tələb olunmalıdır İnsan ləyaqəti və fundamental hüquqlar məsələləri yalnız yerli sfera ilə məhdudlaşmamalıdır; beynəlxalq aktivistlər Ali-Xəlifə rejiminin Bəhreyndə şiə icmasına qarşı son hərəkətlərini həll etmək üçün geniş və məsuliyyətli həmrəylik tələb etməlidirlər.
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