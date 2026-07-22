Əfqanıstanlı Şiə jurnalistlər Talibanın hakimiyyəti dövründə üzlşdikləri çətinliklər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Kabulda yaşayan əfqan jurnalist Məhəmməd Faiz, yeddi illik peşəkar təcrübəsinə baxmayaraq, təxminən iki ildir ki, işsiz olduğunu söylədi. O, ABNA-ya danışaraq, iş axtaran çoxsaylı təşkilatlar ilə əlaqə saxladığını, lakin dəfələrlə mənfi cavablar aldığını izah etdi.
Faiz əlavə etdi ki, ailəsini dolandırmaq üçün bəzən turizm şirkətində marketinq sahəsində çalışır, lakin gəliri gündəlik xərclərini ödəmək üçün kifayət deyil. İşsiz olduğu müddətdə o, ciddi maliyyə çətinlikləri, o cümlədən kirayə haqqını ödəməkdə çətinlik çəkir.
O qeyd etdi ki, Əfqanıstanda bir çox jurnalist oxşar çətinliklərlə üzləşir, bəziləri dolanışığını təmin etməkdə çətinlik çəkir, digərləri isə daha yaxşı imkanlar axtararaq ölkəni tərk edib. Onun sözlərinə görə, bir çox media işçisi vəziyyətin tezliklə yaxşılaşacağına az ümid edir.
Faiz üç il əvvəl Taliban tərəfindən Kabil ofisi bağlanan və aktivləri müsadirə edilən bir media təşkilatında çalışırdı. O, məsələnin həssaslığı səbəbindən təşkilatın adını çəkməkdən imtina etdi.
Əfqanıstandakı bir neçə şiə media orqanı da oxşar məhdudiyyətlər və maliyyə təzyiqləri səbəbindən çətinliklərlə üzləşib. Fərda TV əvvəllər bağlanmışdı, lakin sonradan əməkdaşlarının səyləri sayəsində yayımını bərpa etdi. Bu yaxınlarda isə Tamdun İslam kanalı bağlandı və onlarla işçi işsiz qaldı- deyə Faiz bildirdi.
Qəzni qəzetləri və Kabildəki müxtəlif media qurumları ilə illərlə işləmək təcrübəsi olan şiə jurnalist Səid İsmayıl Cahangir isə ailəsini dolandırmaq üçün iş axtardığını söylədi.
Cahangir Əfqanıstandakı mövcud iş bazarını olduqca çətin adlandırdı və Kabulda iş tapmaq günəmuzd işçilərdən və küçə satıcılarından tutmuş təhsilli mütəxəssislərə və çörək qazananlara qədər bir çox insan üçün çətin bir işə çevrildiyini söylədi.
O, əlavə etdi ki, hazırda onlayn iş platformaları və sosial mediada axtarış aparır, hətta iş imkanları axtararaq bazarlara və küçələrə gedir. Vəziyyəti barədə danışarkən, peşəkarların bacarıq və təcrübələrinə tələbat olmadığı zaman nə etməli olduqlarını düşünürdü.
Bu çətinliklərə baxmayaraq, Cahangir jurnalist həmkarlarını ümidlərini itirməməyə çağırdı və bütün dürüst əməyin öz dəyəri olduğunu və dolanışıq üçün göstərilən hər bir səyin təqdirə layiq olduğunu vurğuladı.
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