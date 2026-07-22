Foto: Əl-Cübəyş rayonunda 20 il ərzində minlərlə zəvvara xidmət göstərən inşaat işçisi, gündəlik 75 ədəd sini dolusu meyvə paylayır
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sadə, kasıb, arıq, dərilsini gün yandırmış inşaat fəhləsi İmam Hüseynin (ə) işinə, onun ayinlərinə və zəvvarlarına xidmət göstərməkdə dərindən sadiqdir. O, hər il düşünməkdən, inkişaf etdirməkdən və yeni xidmətlər hazırlamaqdan heç vaxt dayanmır. O, bir neçə dostu ilə birlikdə tikilmiş, ölçüsü bir neçə metrdən çox olmayan kiçik bir taxta çadırla bu işəbaşlayıb. İldən-ilə çadır genişləndi, xidmətlər artdı və könüllülərin sayı eksponensial olaraq çoxaldı. Su və çay paylamaqdan tutmuş, indi üç əsas yemək təmin edir və bəzi qida məhsullarını səhərə qədər saatlarla zəvvarlar arasında paylanılır. Onun son təşəbbüsü zəvvarların marşrutunda gündəlik 75 ədəd məcməi dolusu meyvə paylayır. Bu gəncin diqqətəlayiq cəhəti odur ki, o, hər il çadıra xərclənən pulun miqdarına baxmır, heç bir məbləği saymadığını və yalnız xidmət göstərməyə diqqət yetirdiyini deyir.
Sizin rəyiniz