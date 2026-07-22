Foto / Qum şəhərində, ABNA Xəbər Agentliyinin Dünya Assambleyası binasında filippinli jurnalist üçün anım mərasimi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABNA Beynəlxalq Xəbər Agentliyi dünən Qum şəhərindəki Əhli-Beyt (ə) Dünya Assambleyası binasında filippinli jurnalist Dr. Farmi Əbdül Hakimin vəfatı ilə bağlı anım mərasimi keçirib. Xatırladaq ki, Filipinli jurnalist Dr. Farmi Əbdül Hakim ölümcül xəstəliklə mübarizə apardıqdan sonra bir həftə əvvəl müqəddəs Qum şəhərində vəfat edib.
22 iyul 2026 - 22:43
Xəbər kodu: 1843799
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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