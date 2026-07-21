ABŞ-nin Küveyt və Bəhreyndə üç mühüm bazası İran ordusunun dronları tərəfindən hədəfə alınıb + VİDEO

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu gecə İran ordusu üç ayrı əməliyyatda ABŞ terrorçu ordusunun Küveyt və Bəhreyndə bazalarını hədəfə alıb.
İran ordusu öz bəyanatında bildirib ki, bu gecədən etibarən və "Şimşək" əməliyyatının iyirminci mərhələsində Arəş dronları Bəhreyndə Şeyx İsa bazasında ABŞ terrorçu ordusu qüvvələrinin kazarma və yerləşməsini bir neçə mərhələdə hədəfə alıb.
Şeyx İsa bazası ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Beşinci Donanmasının əsas obyektlərindən biridir və ölkənin təcavüzkar ordusunun əməliyyat mərkəzidir, hava əməliyyatları və dronların idarə olunması buradan idarə olunur.
Həmçinin, Böyük Şeytanın şərlərinə və təkrarlanan pozuntularına cavab olaraq, "Şimşək" Əməliyyatının 19-cu mərhələsində İran İslam Respublikası ordusu dağıdıcı dron hücumları ilə Ərifcan bazasındakı inzibati binaları və naviqasiya antenalarını, Əl-Udəyri düşərgəsindəki vertolyot dayanacağını və Küveytdəki Əhməd Əl-Cabir bazasındakı terrorçu ordusunun qərargah binasını hədəfə alıb.
Ərifcan bazası ABŞ quru qüvvələrinin Cənub-Qərbi Asiyadakı ən böyük yerləşmə mərkəzlərindən və qərargahlarından biridir və Əl-Udəyri bazasında ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri və Hərbi Hava Qüvvələrinin Apaçi, Çinuk və Black Hawk helikopterləri yerləşir.
Əhməd Əl-Cabir bazası həmçinin ABŞ-nin Qərbi Asiyadakı təcavüzkar ordusunun hazırlanmasında və dəstəklənməsində mühüm rol oynayır və ölkənin hava və müşahidə əməliyyatlarında böyük rol oynayıb.
Bundan əlavə, "Şimşək" Əməliyyatının 18-ci mərhələsində ordunun HIMARS raket sistemlərindən atılan raketləri Küveytdəki Ərifcan bazasındakı ABŞ terrorçu ordusunu da hədəfə alıb.
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