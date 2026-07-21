SEPAH: ABŞ radarları və Hava Hücumundan Müdafiə Sistemləri üçün qara gecə

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (İİKK) bir açıqlamada İİKK-nın hava qüvvələrinin bölgədəki ABŞ radarları və hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün qara gecə yaşatdığını və mübarək "Ya Ruqəyyə (s.ə.) kod adlı "Nəsr 2" əməliyyatının 24-cü dalğasında Bəhreynin Əl-Muhərrəq bölgəsindəki bir Amerika radarı tamamilə məhv edilərək əməliyyat orbitindən çıxarıldığını, Bəhreynin Əl-Rifa bölgəsindəki bir ABŞ Patriot hava hücumundan müdafiə sistemi isə eyni vaxtda raket və PUA hücumuna məruz qalaraq məhv edildiyini açıqladı.
Elanda deyilir: İİKK Hərbi Hava Qüvvələrindəki oğullarınız bölgədəki Amerika radarları və hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün qaranlıq bir gecə yaratdılar və mübarək "Ya Ruqəyyə (s.ə.) kod adı ilə" Nəsr 2" əməliyyatının 24-cü dalğasında gələcək genişmiqyaslı əməliyyatların yolunu açmaq və hədəfləri dəqiq vurmaq üçün maneələri aradan qaldırmaq məqsədilə Bəhreynin Əl-Muhərrəq şəhərindəki Amerika müdafiə sistemi və radarı tamamilə məhv edilərək əməliyyat orbitindən çıxarıldı, Bəhreynin Əl-Rifa şəhərindəki Amerika Patriot hava hücumundan müdafiə sistemi isə eyni vaxtda raket və dron hücumuna məruz qalaraq məhv edildi.
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu həmçinin 36 nömrəli elanında bildirib: İİKK-nın aerokosmik döyüşçülərinin cəza əməliyyatının davamı olaraq və "Nəsr 2" əməliyyatının 24-cü dalğasının ikinci mərhələsində genişmiqyaslı hava və raket əməliyyatlarına mane olan maneələri dəf etmək üçün bu gecə Küveytdə yerləşən uşaq qatili ABŞ ordusunun uzun mənzilli radar sahəsi, rabitə mərkəzi və peyk qəbuletmə sistemləri və raketdən müdafiə radarları raket və dronlarla vurularaq məhv edildi.
Həmçinin, Əli əl-Salim bazasında MQ9 pilotsuz təyyarə anqarı vurulub və bir sıra pilotsuz təyyarələr məhv edilib və ya tamamilə zədələnib.
Bu təmizləmələrdən sonra İİKK 37 nömrəli bildiriş yayımlayıb və əlavə edib: Bölgədəki ABŞ radarları və müdafiə sistemləri üçün qara gecə davam etdiyindən, Küveytdəki Əhməd Əl-Cabir bazasında erkən xəbərdarlıq radarı, raketdən müdafiə radar sistemi, FPS117 radarı, Patriot müdafiə sistemi və uşaq qatili ABŞ ordusunun hava müdafiəsi ilə əlaqəli peyk rabitə sistemi vurulub məhv edilib.
Bu radar təmizləməsi ilə düşmən dron və raketlərin daha qətiyyətli və dağıdıcı hücumlarına hazır olmalıdır.
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