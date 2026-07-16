İran İslam Respublikası ABŞ-ın İordaniyadakı bazasını PUA-lar ilə darmadağın etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İldırım Əməliyyatının doqquzuncu mərhələsində və uşaq qatili düşmənin ölkəmizin ərazilərinə və İranşəhrdəki Bampur qarnizonuna qarşı təcavüzünə və ordunun quru qüvvələrinin yeddi zabit və əsgərinin şəhid olmasına cavab olaraq, İran İslam Respublikası ordusunun dağıdıcı dronları İordaniyadakı Əl-Əzrəq bazasında Amerika terrorçu və uşaq qatili ordusunun sabit radar məntəqəsini, rabitə sistemini və yanacaq çənlərini hədəfə aldı.
Bu baza raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin yerləşdiyi yerdir və Qərbi Asiya bölgəsində Amerika təcavüzkar qüvvələrinin ən vacib strateji və komandanlıq mərkəzlərindən biri hesab olunur.
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