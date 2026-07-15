Fotoreportaj - Məsuməyi Qumda, Üç Qüvvənin iştirakı ilə İnqilabın şəhid liderinin xatirəsini anma mərasimi keçirildi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ümmətin və İslam İnqilabının şəhid lideri, Həzrəti Ayətullahul-üzma İmam Xameneinin xatirəsini anma mərasimi bazar ertəsi axşamı Məsuməyi Qumda, Həzrəti Fatiməi Məsumənin (səlamullahi əleyha) müqəddəs ziyarətgahının İmam Xomeyni (Allah ona rəhmət etsin) adına Şəbistanında üç qüvvənin Prezident aparatının, Ali Məhkəmə Qüvvəsinin və Parlamentin iştirakı ilə keçirildi.
15 iyul 2026 - 19:28
Xəbər kodu: 1840748
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Sizin rəyiniz