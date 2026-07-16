Peskov: Fars körfəzində vəziyyət pisləşməyə doğru gedir / Dünya narahat olmaya bilməz

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Dmitri Peskov çərşənbə günü jurnalistlərin sualını cavablandırarkən əlavə edib: “Bu vəziyyət dünyanın narahatlığına səbəb olmaya bilməz.”
O, Ukrayna münaqişəsinin həllində ABŞ-nin vasitəçilik perspektivləri ilə bağlı verilən suala cavabında qeyd edib: Hazırda amerikalılar başqa məsələlərlə məşğuldurlar.
Kremlin sözçüsü əlavə edib: “Biz Vaşinqtonla əlaqə kanallarımız vasitəsilə belə mesajlar alırıq ki, amerikalılar qarşılarında duran cari məsələləri həll etdikdən sonra Ukrayna məsələsinin həllində vasitəçilik fəaliyyətlərini davam etdirmək istəyirlər.”
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