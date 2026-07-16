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Peskov: Fars körfəzində vəziyyət pisləşməyə doğru gedir / Dünya narahat olmaya bilməz

16 iyul 2026 - 14:29
Xəbər kodu: 1841019
Source: IRNA
Peskov: Fars körfəzində vəziyyət pisləşməyə doğru gedir / Dünya narahat olmaya bilməz

Kremlin sözçüsü Peskov bildirib: “Təəssüf ki, Fars körfəzində vəziyyət heç bir şəkildə sabit deyil və yenidən pisləşmə mərhələsinə daxil olub. Bu vəziyyət dünyanın narahatlığına səbəb olmaya bilməz.”

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Dmitri Peskov çərşənbə günü jurnalistlərin sualını cavablandırarkən əlavə edib: “Bu vəziyyət dünyanın narahatlığına səbəb olmaya bilməz.”

O, Ukrayna münaqişəsinin həllində ABŞ-nin vasitəçilik perspektivləri ilə bağlı verilən suala cavabında qeyd edib: Hazırda amerikalılar başqa məsələlərlə məşğuldurlar.

Kremlin sözçüsü əlavə edib: “Biz Vaşinqtonla əlaqə kanallarımız vasitəsilə belə mesajlar alırıq ki, amerikalılar qarşılarında duran cari məsələləri həll etdikdən sonra Ukrayna məsələsinin həllində vasitəçilik fəaliyyətlərini davam etdirmək istəyirlər.”

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