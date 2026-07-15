Hz. Fatiməi Məsumənin Hərəmində Müəllimlər Cəmiyyəti tərəfindən İmam Xameneiyə yas mərasimi keçirildi - Foto
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bazar günü axşam Müəllimlər Cəmiyyəti (Camei Mudərrisin), Elmi Mərkəzlərin İdarə Edilməsi Mərkəzi, Ali Rəhbərin Ekspertlər Məclisi və Elmi Mərkəzlərin İdarə Edilməsi üzrə Ali Şura tərəfindən Həzrət Fatimə Məsumənin (səlamullahi əleyha) müqəddəs ziyarətgahının İmam Xomeyni adın (Allah ona rəhmət etsin) Şəbistanında İslam İnqilabının şəhid lideri Ayətullah Xameneinin anım mərasimi keçirildi.
15 iyul 2026 - 19:19
Xəbər kodu: 1840737
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Sizin rəyiniz