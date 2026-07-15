Tehran və Bağdad rabitə infrastrukturunu gücləndirmək və Ərbəin zəvvarlarına arzuolunan xidmətləri göstərmək barədə razılığa gəliblər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları naziri Seyid Səttar Haşimi bu gün (çərşənbə, 15 iyul) Bağdada səfəri zamanı İraqın rabitə naziri Mustafa Cabbar Sind ilə görüşüb söhbət etdi.
Rabitə naziri İraq hökuməti və xalqına ev sahibliyi etdiyinə görə minnətdarlığını bildirərək dedi: İran və İraqın dərin ortaq mədəni, tarixi və sivilizasiya kökləri var və biz bu unikal potensialdan iki ölkə arasında əməkdaşlığı genişləndirmək üçün istifadə etməliyik.
O, həmçinin şəhid olan inqilab liderinin İraqda möhtəşəm cənazə müşayiəti mərasimi və vida mərasimini yüksək qiymətləndirərək dedi: İran xalqı İraqın müxtəlif şəhərlərində keçirilən mərasimləri media vasitəsilə geniş şəkildə izləyib və İraq hökuməti və xalqının dəstəyini yüksək qiymətləndirir.
Haşimi həmçinin İraq Rabitə Nazirinin təyin olunmasını təbrik edib və iki ölkə arasında rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlığın əvvəlkindən daha çox inkişaf edəcəyinə və iki ölkə xalqına daha yaxşı xidmət göstərmək üçün birgə imkanlardan istifadə edə biləcəyimizə ümid etdiyini bildirib.
İranın kibertəhlükəsizliyi illərlə daxili potensiala qoyulan investisiyanın nəticəsidir.
Rabitə Naziri kiberhücumlarla mübarizədə İran İslam Respublikasının təcrübəsini təsvir edərək dedi: Son müharibə zamanı təhlükəsizlik orqanlarının rəyinə əsasən tətbiq edilən müvəqqəti internet məhdudiyyətləri istisna olmaqla, ölkənin rabitə şəbəkəsində heç bir effektiv fasilə olmadı və xalqa rabitə xidmətləri müvafiq sabitliklə təmin edildi.
O, sözünə davam edərək dedi: “Son illərdə ölkənin elit təbəqəsi və bilik əsaslı şirkətləri kiberhücumlara qarşı mübarizə aparmaq üçün çoxsaylı həllər hazırlayıblar və bu gün demək olar ki, hər yeni texnologiyada İranın özəl sektoru tərəfindən uğurlu və yerli bir nümunə hazırlanıb və tətbiq olunub.”
İranın rəqəmsal iqtisadiyyatdakı irəliləyişlərinə toxunan Haşimi bildirib: “Elektron ticarət platformaları, ağıllı nəqliyyat, video məzmun nümayiş platformaları, yerli marşrutlaşdırıcılar və onlarla digər rəqəmsal xidmət bu gün ictimaiyyət tərəfindən müsbət qarşılanıb və bu, İranın rəqəmsal iqtisadiyyat ekosisteminin yetkinliyini göstərir.”
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