İİR Xarici İşlər Nazirliyi kiçik Britaniya səfirinə NOTA verdi: Londonun İİKK-ya qarşı düşmənçilik hərəkəti cavabsız qalmayacaq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Kiçik Britaniya hökumətinin İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun adını "Dövlət Təhdidlərinə Qarşı Mübarizə Qanunu"na daxil etməkdə əsassız hərəkətindən sonra, Tehrandakı Britaniya səfiri Hugo Shorter çərşənbə günü Xarici İşlər Nazirliyinin Qərbi Avropa üzrə baş direktoru və nazir köməkçisi Əlirza Yusifi tərəfindən Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və İran İslam Respublikasının bu düşmənçilik hərəkətinə qarşı sərt etirazı ona çatdırılıb.
Bu çağırışda Xarici İşlər Nazirliyinin Qərbi Avropa üzrə baş direktoru Britaniya Daxili İşlər Nazirinin ölkə parlamentində İran İslam Respublikasına qarşı verdiyi yersiz açıqlamaları sərt şəkildə tənqid edib və vurğulayıb: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna qarşı əsassız iddialar irəli sürmək məsuliyyətsiz bir hərəkətdir və Britaniya hökumətinin beynəlxalq öhdəliklərinə və dövlətlər arasında münasibətləri tənzimləyən fundamental prinsiplərə ziddir.
O əlavə edib: Bu əsassız iddialar Britaniyanın uzun müddətdir İran əleyhinə terrorçu qruplar və şəbəkələrin liderləri və elementləri üçün sığınacaq olduğu bir vaxtda irəli sürülür.
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