SEPAH: ABŞ terrorçu ordusunun Əli Salim bazasındakı toplantı mərkəzini yeri hibrid hücumlarla darmadağın etdik

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsi Küveytdəki Əli Salim bazasındakı C-RAM erkən xəbərdarlıq radarının, eləcə də ABŞ terrorçu ordusunun cinayətkar əsgərlərinin toplaşma yerinin hibrid hücumlarla hədəfə alındığını açıqladı.
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin saylı bildirişində deyilir:
Təkəbbürlüləri sındıran Allahın adı ilə
Fitnə aradan qalxana qədər onlarla vuruşun.
"Bəqərə" surəsi, 193-cü ayə.
Qeyrətli və qiyam etmiş İran xalqı!
Düşmənin dünən gecə ölkənin cənub sahilləri və şəhərlərinin bəzi yerlərinə təcavüzündən sonra, İİKK-nın Hərbi Dəniz Qüvvələri və Aerokosmik Qüvvələrindəki cəsur və qəhrəman oğul və qızlarınız, Nəsr 2 əməliyyatının səkkizinci dalğasında, mübarək "Ya Zeynəb Kübra (s.ə)" nidası ilə, raket və pilotsuz təyyarə gücündən istifadə edərək hibrid əməliyyatda Əli Salim bazasındakı C-RAM erkən xəbərdarlıq radarını, eləcə də ABŞ terrorçu ordusunun cinayətkar əsgərlərinin toplaşma yerini hədəfə alaraq məhv etdilər.
Bir daha hörmətli Küveyt xalqına xatırladırıq ki, bu cinayətlər Amerika tərəfindən sizin torpağınızdan istifadə edərək müsəlman İrana qarşı törədilir.
Sizdən, müsəlman qardaş və bacılardan, ölkənizi təcavüzkarlardan təmizləməyinizi və İslami vəzifənizi yerinə yetirərək tarixi şərəf və ləyaqətinizi qorumağınızı gözləyirik.
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