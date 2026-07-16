Polkovnik İbrahim Zülfüqari: İnfrastruktura zərbə endirsəniz, biz də bölgədə qalan hər hansı bir infrastruktura zərbə endirəcəyik

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Xatəm əl-Ənbiya (s) Mərkəzi Qərargahının sözçüsü İran İslam Respublikasının heç bir halda ABŞ-nin Hörmüz boğazına müdaxiləsinə icazə verməyəcəyini vurğulayaraq xəbərdarlıq etdi ki, əgər ABŞ İran infrastrukturuna qarşı hər hansı bir təhdid tətbiq edərsə, ABŞ və onun regiondakı müttəfiqlərinin qalan bütün infrastrukturu İran İslam Respublikası silahlı qüvvələrinin böyük və dağıdıcı cavabı ilə hədəfə alınacaq.
Polkovnik İbrahim Zülfüqarinin çıxışının tam mətni belədir:
Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə
Cinayətkar Amerika düşmənçiliyə və bölgəni təhlükəli saxlamağa davam edir.
Əvvəlcə bir daha vurğulanır ki, heç bir halda və heç bir şəkildə xarici və regiondan kənar bir ölkə olaraq Amerikanın Hörmüz boğazına müdaxilə etməsinə icazə verməyəcəyik. Bu, İranın məğlubedilməz qırmızı xəttidir.
Boş sözlərlə dolu olan ABŞ prezidentinin İslami İranının infrastrukturunu həmin ölkənin təcavüzkar ordusu tərəfindən hədəfə almaqla bağlı son təhdidləri həyata keçirilərsə, İranın nəcibliyinə uyğun olaraq hələ də toxunulmamış hər şey - yəni bölgədəki bütün infrastruktur - İran İslam Respublikasının güclü silahlı qüvvələrinin polad zərbələri altında əziləcək; beləliklə, onlardan heç bir iz qalmayacaq və sanki əvvəldən heç vaxt mövcud olmayıblar.
Cahil düşmən bilməlidir: Bizim üçün möhtəşəm an, çəkinmək anı deyil. İran silahlı qüvvələrindən baş verəcəklər bərabər zərbə deyil, üstün zərbə olacaqdır. Zərbələr əvvəlkindən daha şiddətli, daha geniş yayılmış və daha dağıdıcı olacaq. Heç vaxt təslim olmayan bir millətin qəzəb atəşi təcavüzkarın əllərini yandıracaq.
Qələbə ancaq yenilməz qüdrət, hikmət sahibi olan Allahdandır.
"Ali-İmran" surəsi, 126-cı ayə.
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