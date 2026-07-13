İİR Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələri tərəfindən düşmənin "Lucas" pilotsuz təyyarəsi məhv edildi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikası Ordusu bazar ertəsi, 13 iyul tarixində verdiyi açıqlamada dedi: Bir saat əvvəl, ölkənin Bəndər Abbasdakı inteqrasiya olunmuş hava hücumundan müdafiə şəbəkəsi ilə ordunun hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin cəsur əsgərləri tərəfindən düşmənin "Lucas" pilotsuz təyyarəsi uğurla ələ keçirildi və vuruldu.
Həmçinin ordu bu gün açıqladı: ABŞ-nin təkrarlanan qanunsuz təcavüzündən sonra, İran İslam Respublikası Ordusunun pilotsuz təyyarələri Küveytdə ABŞ terrorçu ordu qüvvələrinin yerləşdirilmə və dəstək mərkəzini dron hücumları ilə hədəf aldı.
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