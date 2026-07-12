Gülüstan qubernatoru: Düşmən hücumundan 24 saat sonra Ağqala körpüsü yenidən işə başlayıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əli Əsğər Təhmasibi şənbə günü bildirib: Təhlükəsizlik və yenidənqurma əməliyyatlarına başlamaq üçün təcili bir əmrlə zədələnmiş Ağqala Körpüsü texniki sınaqlar və təhlükəsizlik sertifikatlaşdırması aparıldıqdan 24 saatdan az müddətdə yenidən açıldı və eyni zamanda əlavə yenidənqurma əməliyyatları davam edir.
O, hücumdan bir neçə saat sonra hadisə yerinə etdiyi sahə səfərinə toxunaraq əlavə etdi: Rabitə yollarının sabitliyini qorumaq, xidmət təminatını davam etdirmək və insanlar üçün rahatlığın təmin edilməsi əyalət administrasiyasının prioritetləri arasında idi və buna görə də bütün icra hakimiyyəti, yardım və inkişaf agentliklərindən fasiləsiz tədbirlər görmələri tələb olunurdu.
Gülüstan qubernatoru vurğuladı: Əmr verildikdən sonra ixtisaslaşmış qruplar yerində zərərin təhlükəsizliyini təmin etməyə, təmizləməyə və qiymətləndirməyə başladılar və gecə-gündüz səylərlə marşrutun ən qısa müddətdə yenidən açılması üçün şərait yaradıldı.
Gülüstanın təhdidlər qarşısında geri çəkilməyəcəyini vurğulayan Təhmasibi dedi: Zədələnmiş infrastrukturun dərhal yenidən açılması və yenidən qurulması əyalətin düşmənlərin məhvinə və təhdidlərinə qarşı praktik cavabıdır və tikinti əməliyyatlarının tamamlanması prosesi tam yenidənqurmaya qədər davam edəcək.
Düşmən Amerika səhər (cümə axşamı) Ağ Qala şəhristanındakı Ağ Təkə Xan körpüsünün bəzi hissələrini qanadlı raketlə hədəfə aldı, lakin bu hücum heç bir itkiyə səbəb olmadı.
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