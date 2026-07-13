İran İraqın Süleymaniyyə şəhərində separatçı terrorçuların qərargahını PUA ilə darmadağın etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İraq Kürdüstan bölgəsinin şimalında yerləşən Süleymaniyyə şəhərində İran İslam Respublikasına qarşı fəaliyyət göstərən separatçı terrorçuların qərargahı PUA hücumunun hədəfi olub.
Bundan əvvəl də xəbər mənbələri ötən gün (şənbə) İraqın şimalında yerləşən Ərbil və Süleymaniyyə şəhərlərində partlayış səslərinin eşidildiyini xəbər vermişdilər.
Bununla bağlı Əl-Qədir telekanalı partlayışlardan birinin İraq Kürdüstan bölgəsinin mərkəzi olan Ərbil şəhərində baş verdiyini bildirmişdi.
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