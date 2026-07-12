Amerika mediası: Tramp İrana qarşı müharibəni uduzdu / Tehran daha güclü mövqedədir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: MS Now, atəşkəs razılaşmasından sonra İran və ABŞ arasında yeni gərginlik mərhələsinə toxunaraq yazıb: Gərginliyin əsas diqqət mərkəzi Hörmüz boğazıdır. İran bu boğaza nəzarət etməkdə israr edir, lakin ABŞ, xüsusən də Tramp, sanki boğaz tamamilə açıqdır və müharibədən əvvəl dərhal normal vəziyyətə qayıtmaq yolundadır.
Amerika kanalı əlavə edib: Vəziyyət Trampın iddia etdiyi kimi deyil. Anlaşma memorandumunun imzalanmasından sonra bu boğazdan daha çox gəmi keçib, lakin hətta trafikin pik həddi belə müharibənin başlanmasından əvvəlki gündəlik orta göstəricinin yarısından az olub.
İran gəmilərdən icazə ilə sahil sularından keçmələrini istəyib, lakin ABŞ gəmiləri Oman sahili vasitəsilə İrandan yan keçməyə təşviq edib.
Son günlərdə İran və ABŞ arasında baş verən hərbi qarşıdurmaya istinad edən hesabatda münaqişənin yenidən alovlana və ya sakitləşə biləcəyi, lakin fundamental problemin hələ də davam etdiyi bildirilir.
MS Now anlaşma memorandumunun mətnində iki tərəf arasındakı fikir ayrılıqlarını Trampın münaqişənin yenidən başlamasına səbəb ola biləcək amillər haqqında təsəvvürünün fantaziyası kimi təsvir edərək əlavə edib: Tramp administrasiyası Trampın iddia etdiyinin gerçək olduğunu iddia etməyə çalışır; bu məsələ sülhə nail olmağı qeyri-mümkün edir.
Media etiraf edib: ABŞ Trampın başlatdığı müharibəni uduzdu və qeyd-şərtsiz təslim olmaq da daxil olmaqla iddia edilən məqsədlərinə çata bilmədi. O, İranı nüvə proqramlarına ciddi məhdudiyyətləri qəbul etməyə məcbur edə bilmədi. ABŞ həmçinin İranın Hörmüz boğazında hərəkətə keçməsinin qarşısını ala bilmədi. İmzalanan anlaşma memorandumu ABŞ-nin təslim olmasına bərabərdir, Tramp administrasiyası isə daim qələbə iddia edir.
Trampın bu müharibədə qalib gəlməklə bağlı iddialarından asılı olmayaraq, yalanlar, xəyallar, faktlara laqeydlik və sadəcə ABŞ prezidentinin o vaxt yaxşı göründüyünü düşündüyü hər şeyi demək hamısı açıq-aşkar uduzmaqdır.
Trampın İranın hərbi qüvvələrini məhv etmək iddiası ilə bağlı hesabatının bir hissəsində Amerika mediası yazıb: Bunların hamısı təmiz və inanılmaz yalanlardır. Əgər İranın hərbi gücü yoxdursa, onda ABŞ kimi aldadır? Bu yalanlar yalnız Trampın ölkə daxilində mövqeyini qorumağa və bazarlarda qiymətlərin artmasının qarşısını almağa xidmət edə bilər. Trampın açıqlamaları şou və daxili istehlak üçündür.
Tramp neft qiymətlərinin düşdüyünü iddia edir, lakin bu, ABŞ-nin riayət etməsi gözlənilən anlaşma memorandumuna bazarın reaksiyasıdır.
Hesabatda belə bir nəticəyə gəlinir: ABŞ daha böyük və hava yolu ilə həyata keçirilən ilkin hərbi əməliyyatında İran hökumətini devirməkdə və ya Hörmüz boğazının bağlanmasının qarşısını almaqda uğursuz oldu. Daha kiçik bombardman kampaniyasının uğurlu olacağını gözləmək üçün heç bir səbəb yoxdur.
Media orqanı belə bir nəticəyə gəlib: "Fars körfəzi bölgəsindəki vəziyyət, xüsusən də İran daha güclü mövqedə olduğu üçün ABŞ üçün yaxşı deyil. ABŞ prezidenti bunun əksini iddia edir. Bu şərtlər davam etdikcə, bu müharibəyə heç bir həll yolu olmayacaq."
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