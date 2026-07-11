Bəqayi: 2231 saylı qətnamənin müddəti bitdikdən sonra onun icrası ilə bağlı hesabatın hüquqi qüvvəsi yoxdur

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İsmayıl Bəqayi İranın nüvə sənədini nəzərdən keçirmək üçün Təhlükəsizlik Şurasının bugünkü iclası haqqında dedi: Bu iclas ABŞ, Böyük Britaniya və Fransanın tələbi ilə və 2231 saylı qətnamənin icrası çərçivəsində keçirildi, halbuki bu qətnamənin müddəti 18 oktyabr 2025-ci ildə bitdi və bizim fikrimizcə və hüquqi baxımdan praktik olaraq mövcud deyil; Buna görə də, BMT Baş katibinin bu qətnamənin icrası ilə bağlı hər hansı bir hesabatı mənasızdır və heç bir hüquqi qüvvə əsaslanmır.
O əlavə etdi: Çin və Rusiya da eyni mövqedə idilər və iclasın əvvəlindən onun keçirilməsinə qarşı çıxdılar və hətta bu məsələ səsverməyə çıxarıldı.
XİN sözçüsü bu iclasda BMT Baş katibinin müavininin açıqlamalarına toxunaraq dedi: Bir daha İranın sionist rejimin və ABŞ-nin hücumlarında zədələnmiş nüvə obyektlərinin yoxlanılmasına icazə verməməsi məsələsi qaldırıldı, halbuki Təhlükəsizlik Şurasının, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Qubernatorlar Şurasının və BMT Baş katibinin eyni zamanda ABŞ və sionist rejimin İranın nüvə obyektlərinə beynəlxalq hüquqla tamamilə qadağan edilmiş hücumlarını pisləyəcəyi gözlənilirdi.
Bəqayi aydınlıq gətirdi: Bu qurumlar belə bir tədbir görmədilər və indi zaman-zaman Təhlükəsizlik Şurasında və ya Qubernatorlar Şurasında heç bir hüquqi əsası olmayan və Təhlükəsizlik Şurasında heç bir konsensusun olmadığı tələblərini irəli sürürlər.
O vurğuladı: Bugünkü Təhlükəsizlik Şurasının iclasının da heç bir nəticəsi olmadı və sadəcə ABŞ, Böyük Britaniya və Fransanın təbliğat və təkrarlanan hərəkəti idi.
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçinin çərşənbə günü Omana səfəri barədə də dedi: Bu səfər Tehran və Məsqət arasında Hörmüz boğazı məsələsi ilə bağlı son bir-iki ay ərzində başlayan məsləhətləşmələrin davamıdır; bu məsələ müharibəyə son qoymaq üçün Anlaşma Memorandumunun əsas istiqamətlərindən biri hesab olunur.
Bəqayi əlavə etdi: İran İslam Respublikası Hörmüz boğazında gəmi daşımaları ilə bağlı normal tənzimləmələrin qurulması və dəniz xidmətləri göstərməkdə açıq bir məsuliyyət qəbul edib və bu məsuliyyətin həyata keçirilməsində ciddi və qətiyyətli hərəkət edir. Əldə edilən razılığa əsasən, İran və Oman bu məsələdə məsləhətləşmələrə və əməkdaşlıqlara davam etməlidirlər.
O, iki ölkə arasında Tehran və Məsqətdə bir neçə texniki görüşlərin keçirilməsinə toxunaraq qeyd etdi: Xarici İşlər nazirinin səfəri də bu məsləhətləşmələrin davam etdirilməsi və Hörmüz boğazında gəmilərin təhlükəsiz hərəkətini asanlaşdırmaq üçün birgə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçiriləcək.
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