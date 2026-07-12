SEPAH: Hörmüz boğazı növbəti elanadək bağlanıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) bəyanat yayaraq bildirib ki, Hörmüz boğazı növbəti bildirişədək və ABŞ-nin bu bölgədəki müdaxilələri başa çatanadək bağlanıb və heç bir üzən vasitənin boğazdan keçidinə icazə verilməyəcək.
SEPAH Hərbi Dəniz Qüvvələrinin bəyanatının mətni aşağıdakı kimidir:
Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim
Əvvəlki bəyanatımızda bildirmişdik ki, xarici qüvvələrin müdaxiləsi və Hörmüz boğazında gəmilərin hərəkət marşrutunun qanunsuz qaydada müəyyənləşdirilməsi qətiyyətli cavabımızla qarşılanacaq və boğazda gəmi hərəkətinin artması prosesində ciddi pozuntulara səbəb olacaq.
Bir neçə saat əvvəl bu xəbərdarlıqlara məhəl qoyulmadı və xarici qüvvələrin təhriki ilə bir neçə gəmi təsdiqlənməmiş marşrut üzrə hərəkət etməyə cəhd göstərdi. Onlar marşrutun dəyişdirilməsi və təsdiq olunmuş hərəkət istiqaməti ilə hərəkət etmələri barədə edilən xəbərdarlıq və göstərişlərimizə məhəl qoymadılar.
Nəticədə, öz identifikasiya sistemlərini söndürərək dəniz təhlükəsizliyini təhlükə altına atan bir gəmi xəbərdarlıq atəşi ilə dayandırıldı.
Bu hadisədən sonra, birincisi, xarici qüvvələrin qanunsuz müdaxiləsi nəticəsində yaranmış təhlükəsizlik vəziyyəti nəzərə alınaraq, Hörmüz boğazı növbəti bildirişədək və ABŞ-nin bu bölgədəki müdaxilələri başa çatanadək bağlanıb və heç bir gəmi və ya digər üzən vasitənin boğazdan keçidinə icazə verilməyəcək.
İkincisi, əgər təcavüzkar düşmən özü səbəb olduğu bu hadisəni bəhanə edərək hər hansı yanlış addım atsa və ölkəmizə qarşı yeni təcavüz həyata keçirsə, buna qəti və daha sərt cavab veriləcək, həmçinin bölgədə düşmənə məxsus yeni hərbi bazalar hədəfə alınacaq.
Belə bir müdaxilənin bütün nəticələrinə düşmən ABŞ–sionist və öz ərazilərini düşmən bazalarının bu təhdidlər üçün istifadəsinə verən ölkələr cavabdeh olacaqlar.
"Qələbə yalnız Qüdrətli və Hikmət sahibi Allahdandır."
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Hərbi Dəniz Qüvvələri
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