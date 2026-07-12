Bəqayi: İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələri düşmənin hərəkətlərini ayıq gözlərlə izləyir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İsmail Bəqayi özünün X sosial şəbəkə hesabında yazıb: Bu isti yay günlərində İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrində, ölkənin sahillərində, adalarında, sərhədlərində və digər həssas nöqtələrindəki cəsur vətən müdafiəçiləri düşmənin hərəkətlərini ayıq gözlərlə izləyir və İranın təhlükəsizliyi və əmin-amanlığının keşikçiləridir.
O, vətənin döyüşçülərini və müdafiəçilərini salamlayaraq əlavə etdi: Bu torpağı heç bir bəhanə olmadan qorumaq kimi ağır məsuliyyəti öz üzərinə götürən bütün döyüşçülərə və fədakar qüvvələrə salamlar göndəririk.
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin vurğuladı: "İran xalqı ölkə müdafiəçilərinin səmimi səylərinə, əzmkarlığına və fədakarlığına görə minnətdardır, onların güclü varlığı ilə fəxr edir və Uca Allahdan onlara kömək və uğur diləyir."
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