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Bəqayi: İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələri düşmənin hərəkətlərini ayıq gözlərlə izləyir

12 iyul 2026 - 11:40
Xəbər kodu: 1839063
Source: IRNA
Bəqayi: İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələri düşmənin hərəkətlərini ayıq gözlərlə izləyir

Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrini təriflədi və ölkənin sahillərində, adalarında, sərhədlərində və digər həssas nöqtələrindəki hərbiçilərin düşmənin hərəkətlərini tam ayıqlıqla izlədiyini və İranın təhlükəsizliyi və əmin-amanlığının keşikçiləri olduğunu vurğuladı.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İsmail Bəqayi özünün X sosial şəbəkə hesabında yazıb: Bu isti yay günlərində İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrində, ölkənin sahillərində, adalarında, sərhədlərində və digər həssas nöqtələrindəki cəsur vətən müdafiəçiləri düşmənin hərəkətlərini ayıq gözlərlə izləyir və İranın təhlükəsizliyi və əmin-amanlığının keşikçiləridir.

O, vətənin döyüşçülərini və müdafiəçilərini salamlayaraq əlavə etdi: Bu torpağı heç bir bəhanə olmadan qorumaq kimi ağır məsuliyyəti öz üzərinə götürən bütün döyüşçülərə və fədakar qüvvələrə salamlar göndəririk.

Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin vurğuladı: "İran xalqı ölkə müdafiəçilərinin səmimi səylərinə, əzmkarlığına və fədakarlığına görə minnətdardır, onların güclü varlığı ilə fəxr edir və Uca Allahdan onlara kömək və uğur diləyir."

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