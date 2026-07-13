SEPAH İordaniyadakı Şahzadə Həsən aviabazasının yanacaq və sursat anbarlarını yerlə yeksan etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi yaydığı bəyanatda bildirib ki, İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin sahil bazalarına edilən hücuma cavab olaraq, İslam döyüşçüləri İordaniyadakı Şahzadə Həsən aviabazasının bir neçə iri raket anbarını və yanacaq çənlərini raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə vuraraq yandırılıb.
Bazar ertəsi, 13 iyul 2026-cı il tarixində yayılan bəyanatın tam mətni aşağıdakı kimidir:
Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim
"Fitnənin axırına çıxana, dininizi Allah üçün xalis edənədək onlarla (düşmənlərlə) vuruşun."
İranın qəhrəman xalqı!
Sizin möhkəm iradəniz, 135 gün ərzində fasiləsiz meydanda olmağınız və sizinlə yanaşı əziz İraq xalqının tarixdə misli görünməmiş şəkildə həyata keçirdiyi vida və dəfn mərasimləri dünyanı heyrətə gətirmiş, İslam döyüşçülərinə ruh yüksəkliyi vermiş, Böyük Şeytanı isə təşvişə salaraq vahiməyə salmışdır. O, bu böyük məğlubiyyətin əvəzini çıxmaq üçün hər cür addım atmağa çalışır.
Ötən gecə SEPAH Hərbi Dəniz Qüvvələrinin qanunsuz marşrutla hərəkət edən, izləmə sistemlərini söndürən və Hörmüz boğazında gəmiçiliyin təhlükəsizliyini təhlükə altına alan iki qanun pozan gəmini saxlamasından sonra, bu qanunsuz və təhlükəli hərəkətlərin əsas təhrikçisi olan ABŞ-nin uşaq qatil ordusu bir daha İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin sahil bazalarına hücum edərək öz vəhşi mahiyyətini nümayiş etdirdi.
İslamın qeyrətli döyüşçüləri bu təcavüzə cavab əməliyyatının ilk mərhələsində İordaniyadakı Şahzadə Həsən aviabazasının bir neçə iri raket anbarını və yanacaq çənlərini raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə vuraraq yandırdılar.
Döyüşçülərin cavab əməliyyatları davam edir və onun nəticələri növbəti bəyanatlarda xalqın diqqətinə çatdırılacaq.
"Əgər Allaha yardım göstərsəniz, Allah da sizə yardım edər və addımlarınızı möhkəmləndirər."
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu, ABŞ-nin Mahşəhrdəki kənd təsərrüfatı su nasosuna hücumlarına cavab olaraq əməliyyatının beşinci mərhələsində, yüksək hündürlükdə atəşlə alovlanan Bəhreynin Cuffəyr şəhərindəki işğalçı ABŞ ordusunun obyektlərini və infrastrukturunu hədəf almaqla yanaşı, cavab tədbirlərinin beşinci mərhələsində Oman Krallığındakı FPS uzaq mənzilli hava radarını və gəmi aşkarlama radarını dağıdıcı raket və dron zərbələri ilə hədəfə alaraq məhv etdi.
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu əlavə olaraq Hörmüz boğazını gəmi hərəkəti üçün açmağın yeganə yolunun bu boğazda işğalçı ABŞ ordusunun müdaxilələrinə son qoymaq və ölkələrin sahil suları üzərində suverenliyinə hörmət etmək olduğunu açıqladı.
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