Şəhid inqilab Liderinin pak bədəni İmam Rzanın (ə) müqəddəs hərəmində dəfn edildi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Astan Qüds Rəzəvinin xəbər saytına görə, İmam Rzanın (ə) ayağının aşağı hissəsində və müqəddəs zərihin yaxınlığında, Şəhid liderin illərdir Rəhmət İmamının ziyarətinə çatmaq üçün oradan təvazökarlıq və ehtiramla keçdiyi yer buradır. Bura şəhid inqilab liderinin və şəhid ailəsinin müqəddəs cənazələrinin əbədi mənzilinə çevrilib.
İnqilabın şəhid lideri və şəhid ailəsinin müqəddəs cənazəsinin dəfn olunduğu müqəddəs Rəzəvi ziyarətgahının "Dar əz-zikr" eyvanı, ziyarət prosesi ilə tanış olanlar üçün sadəcə bir yer deyil, İmam Rzanın (ə) müqəddəs məkanına qarşı açıq bir nəzakət əlaməti olan məna dolu bir eyvandır.
Bu eyvan İmam Rzanın (ə) ayaq tərəfində yerləşir, inqilabın şəhid lideri İmam Rza (ə) hərəmini ziyarətlərində həmişə izlədiyi yoldadır və o, orada mənəvi zəriflik və təvazökarlıqla gəzirdi.
Onun ziyarət yolunun özü müstəqil bir təvazökarlıq hekayəsi idi, indi dəfn yerinin adını eşidəndə ikiqat məna kəsb edən bir hekayə.
O, adətən "Dar əz-zuhd" yolundan daxil olurdu, lakin bu ziyarəti nəzakətli ziyarətin davamlı bir modelinə çevirən məsələ İmam Rzanın ayağı tərəfində mənəvi dayanacaq idi. Onun üçün ziyarət yalnız ziyarətgaha çatmaq deyil, onun ürəkdən riayət etdiyi rituallar var idi.
Əvvəlcə müqəddəs ziyarətgaha müqəddəs zərihin ayaq tərəfindən yaxınlaşardı, sanki əvvəlcə nəzakət yerində dayanmaq, sonra isə qəlblərinin icazəsi ilə nur aləminə qədəm qoymaq istəyirdi. Bundan sonra Dar əl-Zikr eyvanından keçər, içəri girmək üçün icazə duasını oxuyar və sonra Dar əl-Surur eyvanına girərdi; orada tamamilə dayanaraq hüzur səbri edərdi.
Həmin anda o dilində tam icazə zikrini deyərdi, bu an sadəcə yoldaşları və xidmətçiləri üçün ritual davranış deyil, həm də iqtidar və köləlik arasındakı əlaqədə açıq bir dərs idi.
Müqəddəs ziyarətgaha girməzdən əvvəl İslam millətinin lideri özünü ziyarətdə nəzakət, təvazökarlıq və mərifətin açıq bir əlaməti olan bir yerdə tapardı və indi İlahi təqdir həmin həmişəlik yolu onun əbədi məzarına çevirib.
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