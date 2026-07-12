Video / Ərdəbildə Şəhid Lider üçün "Şami-qəriban" mərasimi keçirilib

12 iyul 2026 - 11:23
Xəbər kodu: 1838693
Source: IRNA
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şəhid Liderin "Şami-qəriban" mərasimi Ərdəbildəki Mirzə Əli Əkbər məscidində xalq və rəsmilərin iştirakı ilə, çıxışlar və məddahlıqla keçirilib. Ərdəbil əyalətindəki "Əmr be Məruf və Nəhy əz Munkər" Qərargahının rəhbəri bu mərasimdə İnqilabın Şəhid Liderinin şəxsiyyət ölçülərini izah edərək deyib: O, xeyirxahlıq, bilik və bəsirət silahı ilə dünyanın qəlblərinin zirvələrini fəth etdi və bu böyük insanın dəfn mərasimi milli hakimiyyətin nümayişi idi və ümmət liderinin aydın yolu əbədi olaraq davam edəcək.
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