Əraqçi İsrail terrorçu rejiminin müharibə nazirin təhdid etdi: Xalqımıza və rəhbərliyimizə qarşı hər hansı təhdidə dərhal cavab verəcəyik

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi çərşənbə günü, 1 iyul tarixində “X” sosial şəbəkəsində paylaşdığı mesajda İsrail rejiminin müharibə nazirinin açıqlamalarına reaksiya verərək bildirib: “İslamabad razılaşmasının müddəaları tam aydındır və hər kəs bunu görə bilər.”
Əraqçi qeyd edib: “ABŞ prezidenti ABŞ-ni Tel-Əvivdə yerləşən bu "itaətkar heyvanı"nı nəzarətdə saxlamağa öhdəlikli götürüb. Əgər onlar öz "ağalarının" əmrinə tabe olmasalar, İran onlara lazımi dərsi verəcək.”
İranın xarici işlər naziri əlavə edib: “Xalqımız və rəhbərliyimizə qarşı hər hansı təhdid dərhal və güclü cavabla qarşılanacaq.”
Məlumata görə, İsrail rejiminin müharibə naziri bazar ertəsi günü verdiyi açıqlamada İran İslam Respublikasının Rəhbərini hədəflər siyahısına daxil etdiklərini iddia edib.
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