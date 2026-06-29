SEPAH ABŞ-nin təcavüzünə cavab olaraq qətiyyətli raket və pilotsuz təyyarə əməliyyatları həyata keçirtdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi bazar günü səhəri açıqlama yayaraq, İİKK-nın dəniz və hava qüvvələrinin ABŞ-nin son təcavüzünə qətiyyətli cavabını elan etdi və vurğuladı: Bundan sonra sərhəd pozan gəmilərlə əvvəlkindən daha sərt davranılacaq və düşmənin hər hansı bir mümkün təcavüzünə, bəhanəsindən asılı olmayaraq, hətta dünən gecə və bu gecə kimi əhəmiyyətsiz hədəflərə qarşı olsa belə, sarsıdıcı cavab veriləcək. Düşmən bilməlidir ki, atəşkəsin pozulması İslamabad Anlaşma Memorandumunun 1-ci maddəsinə ziddir və proseslərin tamamilə dayandırılması ilə nəticələnəcək.
İran İslam Respublikasının əziz və şərəfli xalqına ünvanlanan bəyanatda deyilir:
İİKK Hərbi Dəniz Qüvvələri və Hərbi Hava Qüvvələrindəki qeyrətli oğullarınız bu gün, 28 iyun bazar günü, saat 2-3-də birgə raket və pilotsuz təyyarə əməliyyatı zamanı Küveytdəki Əli əl-Salim bazasında və Bəhreynin Port Salman şəhərindəki Beşinci Dəniz Donanmasında ABŞ-nin uşaq öldürən ordusunun səkkiz mühüm infrastrukturunu ballistik raketlər və pilotsuz təyyarələr ataraq məhv etdilər və ABŞ-nin son təcavüzünə qətiyyətlə cavab verdilər.
Əhd və müqaviləni pozan təcavüzkar düşmən bu səhər tezdən İİKK Hərbi Dəniz Qüvvələrinin hücum edən gəmi ilə qarşılaşması bəhanəsi ilə İslam Respublikasının beş sahil məntəqəsinə hücum etdi.
İslamabad və İslam Respublikası arasında anlaşma memorandumuna əsasən, Hörmüz boğazında nəqliyyatın idarə olunması üçün tədbirlər mövcuddur və bundan sonra hücum edən gəmilərlə əvvəlkindən daha sərt davranılacaq və hər hansı bir bəhanə ilə mümkün düşmən təcavüzünə qarşı mübarizə aparılacaq, hətta dünən gecə və bu gecə kimi kiçik hədəflərə qarşı təcavüzlərə sarsıdıcı cavab veriləcək.
Düşmən bilməlidir ki, atəşkəsin pozulması İslamabad Anlaşma Memorandumunun 1-ci maddəsinə ziddir və prosesin tamamilə dayandırılmasına səbəb olacaq.
Qələbə ancaq yenilməz qüdrət, hikmət sahibi olan Allahdandır.
(Ali-İmran surəsi, 126-cı ayə.)
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