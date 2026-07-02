Rəsmi Tehran: Hörmüz boğazı Mərkəzi Komandanlıq deyil, İranın komandanlığı altında müəyyən ediləcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər nazirinin hüquq və beynəlxalq məsələlər üzrə müavini və İranın baş danışıqçısı Kazım Qəribabadi bu gün X sosial şəbəkəsində dərc etdiyi bir yazıda yazıb: Bəhreyndə keçiriləcək hərbi görüş Fars körfəzi üçün hüquqi nizam və təhlükəsizlik yarada bilməz.
O, əlavə olaraq vurğulayıb: Regional təhlükəsizlik ABŞ-nin müdaxiləsinə və bölgədən çəkilməsinə son qoymaqla, ölkələrin suverenliyinə hörmət etməklə və ABŞ-nin hərbi çətiri altında deyil, yeni geosiyasi reallıqları qəbul etməklə təmin ediləcək.
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