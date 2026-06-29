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İİR Xarici İşlər Nazirliyi: ABŞ 28 iyun gecə hücumu ilə öhdəliklərinə əməl etmədiyini göstərdi

29 iyun 2026 - 10:10
Xəbər kodu: 1833083
Source: IRNA
İİR Xarici İşlər Nazirliyi: ABŞ 28 iyun gecə hücumu ilə öhdəliklərinə əməl etmədiyini göstərdi

İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi, ABŞ-nin 28 iyun 2026-cı il səhəri müharibəyə son qoymaq barədə razılaşmanı dəfələrlə pozmasına toxunaraq, bir açıqlamada vurğuladı: “Bu vəhşi hücumlar göstərir ki, ABŞ rejimi öz öhdəliklərinə heç bir dəyər və ya etibarlılıq vermir və vədləri pozmaq bu rejimin təbiətinin bir hissəsidir.”

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama verərək bildirdi: ABŞ terrorçu ordusunun 28 iyun səhər erkən saatlarda ölkənin cənub sahilindəki bir neçə monitorinq və müşahidə obyektinə hava hücumlarını qətiyyətlə pisləyirik.

Xarici İşlər Nazirliyi bu qəddar hücumları Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndinin, eləcə də 18 iyun 2026-cı il tarixli Məcburi Müharibəyə Son Qoymaq Haqqında Anlaşma Memorandumunun 1-ci bəndinin açıq şəkildə pozulması hesab etdi və vurğuladı: Bu hücumlar göstərir ki, ABŞ rejimi öz öhdəliklərinə heç bir dəyər və ya etibarlılıq vermir və vədləri pozmaq bu rejimin təbiətinin bir hissəsidir.

Bəyanatın sonunda vurğulanıb: İran İslam Respublikası, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının və bu təşkilatın Baş katibinin beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün məsuliyyətlərini xatırladaraq, BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq, İranın milli suverenliyini və ərazi bütövlüyünü ABŞ-nin hərbi təcavüzünə qarşı müdafiə etmək əzmində olduğunu vurğulayır.

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