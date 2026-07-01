Video / “Camiə Kəbirə” ziyarətnaməsi Şiələrə necə gəlib çatıb?

1 iyul 2026 - 09:51
Xəbər kodu: 1833913
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İmam Hadinin (əleyhis-salam) səhabələrindən biri O həzrətdən (əleyhis-salam) ona hərtərəfli, tam və bəlağətli dua öyrətməsini xahiş etdi ki, o dua ilə Əhli-Beytdən (əleyhimus səlam) hər birini ziyarət etsin. Buna cavab olaraq, İmam Hadi (ə) ona "Camiə Kəbirə" ziyarətnaməni öyrətdi; bu ziyarətnamə, Əhli-Beytin (ə) bəşəriyyəti hidayət etməkdəki statusunun, vilayətinin və mövqeyinin ən əhatəli təsviridir.
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