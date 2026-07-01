Şəhidlər Ağası (ə) üçün göz yaşları axıtmağın praktiki tərbiyəvi rolu / Video

1 iyul 2026 - 10:50
Xəbər kodu: 1833975
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şiəlikdə Şəhidlər Ağası (ə) üçün ağlamaq, bir vəlinin davranışının ən görkəmli təzahürlərindən biri və bir insanın saflaşdırılmasında və ucaldılmasında ən təsirli amillərdən biri kimi təqdim edilmişdir. Bu tövsiyə olunan ibadət, günahları bağışlamaqla yanaşı, qəflət, eqoizm və Allahdan başqalarına bağlılığın dərin köklərinin aradan qaldırılmasına səbəb olur. İlahi övliyalara təvəkkül işığında, gözəl bir həyata, qəlbin nurlanmasına və hidayət yolunda sabitliyə nail olmaq üçün zəmin yaradır.
Sizin rəyiniz