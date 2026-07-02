İran İslam Respublikasının Xarici İşlər nazirinin Hüquq və Beynəlxalq Məsələlər üzrə müavini və İranın baş danışıqçısı Kazım Qəribəbadi bu danışıqlar mərhələsinin sonunda dedi: "İran nümayəndə heyətinin danışıqları 1 iyul, çərşənbə günü səhər Baş nazir və Xarici İşlər naziri ilə başladı, daha sonra üç ölkənin - İran, Qətər və Pakistanın nümayəndə heyətləri iki görüş keçirdilər."
Xarici işlər nazirinin müavini əlavə etdi: “Anlaşma Memorandumunun icrası üzrə monitorinq qrupunun ilk iclası da üç ölkənin yüksək vəzifəli danışıqçılarının iştirakı ilə keçirildi və Livanda müharibənin sona çatması ilə bağlı Anlaşma Memorandumunun 1-ci maddəsi üzrə ABŞ-nin öhdəliklərinin pozulması, ABŞ-nin bölgədə avadanlıq və qüvvələrin gücləndirilməsi ilə bağlı hərəkətləri ilə bağlı dərc olunmuş xəbərlər və ölkə rəsmilərinin bəzi təhdid və müdaxilə xarakterli açıqlamaları İran nümayəndə heyəti tərəfindən qaldırıldı və araşdırıldı. İran nümayəndə heyəti qeyd etdi ki, anlaşma memorandumunun öhdəlikləri inteqrasiya olunmuş bir paketdir və ayrı-ayrı şəkildə görülə bilməz.”
Bu baxımdan o dedi: “Qərara alındı ki, monitorinq qrupunun dərhal rabitə kanalı da sabah yaradılacaq və anlaşma memorandumunun çatışmazlıqları rəsmi şəkildə sənədləşdiriləcək, müzakirə olunacaq, nəzərdən keçiriləcək və qərar veriləcək.”
İranlı baş danışıqçı həmçinin qeyd etdi: “Mərkəzi Bank da daxil olmaqla, Qətər rəsmiləri ilə görüşlərdə ilkin altı milyard dolların bir hissəsinin dəyəri ilə bağlı bəzi məsələlər araşdırıldı və ölkəmizin elan edilmiş ehtiyaclarına uyğun olaraq zəruri malların alınıb İrana təqdim edilməsi qərara alındı.”
Qəribabadi aydınlıq gətirdi: “Dohada İran nümayəndə heyəti ilə Amerika nümayəndə heyəti arasında heç bir görüş keçirilməyib.”
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