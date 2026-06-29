Ceyhun Məhəmmədəli: Kvemo Kartlinin! Şiə müsəlmanları sizin siyasi oyunlarınızın aləti deyillər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: “Bəzi müxalifətçilərin və onların çevrəsinin Kvemo Kartlidə yaşayan şiə müsəlmanlara qarşı hücumları artıq çox iyrənc hal alıb. Hakim partiyaya hücum etmək məqsədilə hər şeyə əl atmaq, bütün sərhədləri aşmaq, eyni zamanda özünü qərbyönlü və müxalifətçi adlandırmaq utancverici və vicdansızlıqdır.
Əvvəla, bu ölkədə şiə müsəlman icması əsrlərdir Peyğəmbər Məhəmmədin nəvəsi İmam Hüseynin (ə) şəhid olmasını matəm və müxtəlif dini mərasimlərlə yad edir. İmam Hüseyn İslam dünyasında xeyirlə şər, həqiqətlə batil arasındakı mübarizənin simvoludur. Bu icmanın üzvləri öz dini baxışlarına uyğun olaraq müəyyən bir Ayətullahı mənəvi rəhbər seçiblər.
Buna görə də İsrail tərəfindən öldürülmüş Ayətullaha başsağlığı və dəstək əlaməti olaraq onun şəkillərinin bu mərasimlər çərçivəsində nümayiş etdirilməsi onlar üçün təbii bir hadisədir.
Bu şəkillərə görə bütöv bir cəmiyyəti terrorizmi dəstəkləməkdə ittiham etmək artıq absurddur. Mən ümumiyyətlə bu şəkillərin belə tədbirlərdə nümayiş etdirilməsinin doğru və ya yanlış olmasından danışmıram. Sadəcə bəzi müxalif partiyalar və siyasətçilər unudublar ki, məhz bu insanlar onlara səs verirdilər. Belə münasibətdən sonra isə onların regionların dəstəyini yenidən qazanacaqlarına ümid etmələri həqiqətən gülüncdür.
İndi daha aydın olur ki, müxalifət niyə bu gün “Gürcü arzusu" qarşısında belə bir vəziyyətə düşüb.
Amerikaya sizin isterik reaksiyalarınız lazım deyil. Əslində, bütün bunlarla siz yalnız öz seçicilərinizi itirir, regionları özünüzdən uzaqlaşdırır və cəmiyyətə əsl simanızı göstərirsiniz. Ən əsası isə bəzi media qurumlarında başladılan kampaniya vasitəsilə bu insanlara İran agenti damğası vurur və onları cəmiyyətdən daha da uzaqlaşdırırsınız. Onsuz da bu icmanın ölkədə kifayət qədər problemləri var və siz öz hərəkətlərinizlə onlar üçün daha da təhlükəli bir mühit yaradırsınız.
Bütün bunlarla siz “Gürcü arzusu"na zərər vermirsiniz, əksinə öz vətəninizə ziyan vurur və öz seçicilərinizi özünüzdən uzaqlaşdırırsınız.
İsraildən başqa, bir çox Qərb ölkələrində də yuxarıda qeyd olunan matəm mərasimləri keçirilir və Ayətullahın şəkilləri açıq şəkildə nümayiş etdirilir. Lakin həmin ölkələrdə iştirakçılar nə həbs olunur, nə də təkcə buna görə terrorizmi dəstəkləyənlər elan edilirlər.
Bu insanlardan siyasi və ya ideoloji məqsədləriniz üçün istifadə etməyi dayandırın. Kvemo Kartlinin şiə müsəlmanları sizin siyasi oyunlarınızın aləti deyillər. Onlar bu ölkənin vətəndaşlarıdır, öz inancları, ənənələri və ləyaqətləri var. Bu ölkəni ən təhlükəli adaya çevirməyin və bu insanları hansısa təhlükəli qüvvə kimi təqdim etməyin. Onlar bunu sizə bağışlamayacaqlar", - deyə Ceyhun Məhəmmədəli sosial şəbəkədə yazıb.
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