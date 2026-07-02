Tehran İmam Müctəba Xameneini terror edəcəyi ilə hədələyən sionist rejiminə xəbərdarlıq etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Çərşənbə axşamı yerli vaxtla BMT Baş katibi Antonio Quterreşə, Təhlükəsizlik Şurasının sədri və BMT Baş Assambleyasının sədrinə ünvanladığı məktubda İran İslam Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani İsrailin müharibə naziri İsrael Katzın Ali Rəhbər Ayətullah Seyid Müctəba Xameneiyə qarşı təhdidini dövlət terrorizminin bariz nümunəsi və BMT Nizamnaməsinin açıq şəkildə pozulması kimi qiymətləndirdi.
Məktubda bildirilir ki, ona qarşı terrorla bağlı açıq təhdid həm də ABŞ-nin imzaladığı və məsuliyyət daşıdığı, o cümlədən ona riayət olunmasını təmin edən “İslamabad Anlaşma Memorandumu”nun 1-ci bəndinin pozulmasıdır.
Məktubda bu cür təhdidlərin sadəcə ritorika olmadığı bildirilir və deyilir: “Bu, İran hökumətinin yüksək vəzifəli məmurlarını hədəf alan qəsdən və sistemli dövlət terrorizmi siyasətinin bir hissəsidir və İsrail rejiminin İrana qarşı qanunsuz təcavüz aktları, o cümlədən mərhum İran lideri Ayətullah Seyid Əli Xameneinin və digər yüksək vəzifəli siyasi və hərbi məmurların ABŞ-nin iştirakı, koordinasiyası və dəstəyi ilə həyata keçirilən terror hərəkətləri çərçivəsində həyata keçirilir.”
İranın BMT-yə və Təhlükəsizlik Şurasına ünvanladığı məktubda həmçinin deyilir: “Belə bir siyasət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin, beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinin, o cümlədən güc tətbiqi və ya təhdidinin qadağan edilməsi prinsipinin, eləcə də beynəlxalq hüququn məcburi normalarının kobud şəkildə pozulmasıdır.”
Məktubda həmçinin qeyd olunur ki, BMT-yə üzv suveren dövlətin yüksək vəzifəli məmurlarının qəsdən hədəfə alınması təşkilatın Nizamnaməsinin, beynəlxalq insan hüquqları qanununun, xüsusən də yaşamaq hüququnun, eləcə də beynəlxalq humanitar hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır.”
İranın BMT-yə göndərdiyi məktubda vurğulanır: “Təəssüf ki, Təhlükəsizlik Şurasının BMT Nizamnaməsi çərçivəsində öz vəzifələrini yerinə yetirməməsi toxunulmazlıq və cəzasızlıq mühitini gücləndirib və İsrail rejimini dövlət terrorizmini normallaşdırmağa cəsarətləndirib ki, bu da çox təhlükəli bir presedent yaradır və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdid yaradır. İran İslam Respublikası bu təhdidli və utancverici açıqlamaları qətiyyətlə pisləyir və İsrail rejiminin bu cür təhdidlərdən sonra baş verən hər hansı bir təcavüz aktından və ya digər qanunsuz davranışdan irəli gələn bütün nəticələrə görə tam məsuliyyət daşıdığını vurğulayır."
İran məktubunda xəbərdarlıq edib: “İsrail rejiminin hər hansı bir səhv hesablama və ya düşmənçilik hərəkəti qətiyyətlə və dərhal cavablandırılacaq və onun bütün nəticələrinə görə məsuliyyət yalnız rejimin öz üzərinə düşəcək.”
İranın BMT-yə göndərdiyi məktubun son hissəsində deyilir: “İran İslam Respublikası Təhlükəsizlik Şurasını hökumət rəsmilərinə və ya liderlərinə qarşı hər hansı bir təhdidi və ya terror aktını BMT Nizamnaməsinin və beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulması kimi birmənalı şəkildə pisləməyə çağırır.”
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