Slovakiya Xarici İşlər naziri: Livan "növbəti Qəzza"ya çevrilməməlidir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Slovakiya Xarici İşlər naziri Juraj Blanar Livanın "növbəti Qəzza"ya çevrilməməsinin lazım olduğunu vurğuladı və İsrail rejimini ABŞ ilə İran arasında əldə edilən razılaşmalara riayət etməyə çağırdı.
Blanar bazar ertəsi Bratislavada İspaniya Xarici İşlər naziri Jose Manuel Alvarez ilə birgə mətbuat konfransında Qəzza müharibəsi və İranla bağlı gərginlik də daxil olmaqla Yaxın Şərq münaqişələrinin diplomatik yolla həllinə ehtiyac olduğunu vurğuladı.
O dedi: "Biz Livanın növbəti Qəzza olmasını istəmirik və buna görə də İsrailin ABŞ ilə İran arasında əldə edilən razılaşmalara riayət etməsi vacibdir."
Slovakiya Xarici İşlər naziri Bratislava və Madridin beynəlxalq böhranlara oxşar yanaşmaya malik olduğunu və diplomatiyaya, dialoqa və beynəlxalq hüquqa hörmətə üstünlük verdiyini vurğuladı.
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