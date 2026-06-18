Məhərrəm ayının 3-cü gecəsi – Həzrət Ruqəyyənin (s) gecəsi / Hz. Ruqəyyə (s) – Hz. Fatimənin (s.ə) məzlumluğunun təcəllisi
18 iyun 2026 - 17:24
Xəbər kodu: 1828897
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Rəvayətlərdə və tarixi nəqllərdə Həzrət Ruqəyyə (s) ilə onun əziz nənəsi Həzrət Fatimə (s.ə) arasında təsirli bənzərliklər qeyd olunur. Şillənin ağrısı və məzlumluqdan tutmuş, vəfatdan öncə atalarını yuxuda görmələrinə, eləcə də gecə vaxtı qüsl verilərək dəfn edilmələrinə qədər bu oxşarlıqlar diqqət çəkir. Bu bənzərliklər İslam tarixi boyunca Əhli-beytin (ə) məruz qaldığı məzlumiyyətin davamını və Kərbəla müsibətləri ilə Həzrət Peyğəmbərin (s) vəfatından sonrakı hadisələr arasındakı dərin bağlılığı əks etdirir.
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