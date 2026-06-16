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Yəmənin əl-Məsirə TV kanalının İran və müqavimət oxunun “böyük qələbəsi” ilə bağlı təhlili

16 iyun 2026 - 18:08
Xəbər kodu: 1828075
Source: IRNA
Yəmənin əl-Məsirə TV kanalının İran və müqavimət oxunun “böyük qələbəsi” ilə bağlı təhlili

Yəmən mediasının İran və müqavimət oxunun “böyük qələbəsi” ilə bağlı təhlili: “Regionda yeni sübh”

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Yəmənin “əl-Məsirə” telekanalı İran və ABŞ arasında müharibənin dayandırılması üzrə razılaşma əldə edildiyi barədə məlumatlara istinadən bildiriş yazıb.

əl-Məsirə TV kanalı bildirib: “Regionun səmasında İran İslam Respublikasının və müqavimət oxu cəbhəsinin böyük qələbəsinin işığı ilə parlayan yeni bir sübh doğmaqdadır.”

ABŞ–sionist təcavüzkarlarının başı yorulmuş və məcburi şəkildə yerə enmişdir; İran xalqının iradəsi və silahlı qüvvələrin əfsanəvi dözümlülüyü uzun inadkarlıqdan sonra düşməni diz çökdürüb və məğlubiyyəti etiraf etməyə məcbur edib.

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