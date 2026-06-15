Zülqədr: “İslam döyüşçülərinin cavabı qarşıdadır”

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Ali Milli Təhlükəsizlik Şuranın katibi sionist rejimin Livana hücumu ilə bağlı sosial şəbəkədə xəbərdarlıq edib.
Cənab Zülqədr X sosial şəbəkəsində ABŞ və sionist rejimini işarə edərək yazıb: Cəbhələrin birliyi regionun müdafiəsində təhlükəsizlik zənciri yaradıb.
O, sionist rejimini təhdid edərək vurğulayıb: Livan bizim canımızdır və İran İslam Respublikasının qırmızı xətlərinin pozulması qəbul edilməyəcək.
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