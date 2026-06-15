General-leytenant Abdullahı: Silahlı Qüvvələrdə xalqın övladları əlləri tətikdə düşmənin qəlbinə atəş açmağa hazırdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) “Xatəmül-Ənbiya (s)” Mərkəzi Qərargahının komandanı, general-leytenant Əli Abdullahı, İran xalqına ünvanladığı mesajda vurğulayıb: Qüdsün fəthi müqəddəs hədəfi və “şəhid İmamın qanının qisası” heç vaxt unudulmayacaq; biz təcavüzkar düşmənin ən kiçik səhvini gözləyirik ki, onlara unudulmaz və qəti dərs verək.
Mesajın mətni aşağıdakı kimidir:
Qəhrəman İran xalqı
Sizin müqavimətiniz və yenidən dirçəlişiniz beynəlxalq proseslərdə yeni bir mərhələ yaradaraq İran İslam Respublikasını “təsirli qlobal güc” kimi möhkəmləndirdi. Sizin övladlarınız, xüsusilə İnqilabın ilk günlərindən yetişmiş, İmam Xomeyni (r.ə) və İmam Xamenei (r.ə) məktəbinin yetirməsi olan şəhid komandirlər, hərəkatın başlanğıcından etibarən imperializm və sionizmə qarşı nifrəti inqilabın ayrılmaz hissəsi hesab etmiş və hesab edirlər.
Son bir ilin hadisələri, 12 günlük müharibədən “Ramazan müharibəsi”nə qədər, ağır itkilərə və şəhid komandirlər, eləcə də günahsız insanların faciəvi itkisinə baxmayaraq, cinayətkarlarla “tarixi hesablaşma” üçün geniş imkan yaradıb; Silahlı Qüvvələr xalqın dəstəyi və ilahi yardım ilə onlara layiq olduqları cavabı verib.
Bu gün qətiyyətlə bəyan edirik: döyüş, müdafiə, raket, dəniz, pilotsuz uçuş aparatları və hava hücumundan müdafiə imkanlarımız əvvəlkindən daha güclü şəkildə inkişaf etdirilib və Ali Baş Komandan Ayətullah Seyid Müctəba Hüseyni Xameneinin əmrləri altında gücləndirilib; Silahlı Qüvvələrdə xalqın övladları əlləri tətikdə düşmənin ürəyinə atəş açmağa hazırdır.
Qüdsün fəthi müqəddəs hədəfi və şəhid İmamın qanının qisası heç vaxt unudulmayacaq; biz düşmənin ən kiçik səhvini gözləyirik ki, onlara unudulmaz və qəti dərs verək.
“Qələbə yalnız izzətli və hikmət sahibi Allahdandır.”
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