Pezeşkian: Onlar İranımızı bu təhdidlərlə təslim olmağa məcbur edə bilməyəcəklər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Məsud Pezeşkian bu gün, çərşənbə günü, 10 iyun tarixində, inqilabın müdrik lideri və şəhid ailəsinin xatirəsinə həsr olunmuş "İranın Əmanətdarı" anmaq üçün keçirilən üçüncü mərasimdə düşmənin bütün planlarını nifaq salmaq üzərində qurduğunu bildirdi, çünki bir ölkəni təyyarələr, bombalamalar və təhdidlərlə təslim olmağa məcbur etmək mümkün deyil və əlavə etdi: Qəzza, kiçik olmasına baxmayaraq, təxminən üç ildir təzyiqlərə tab gətirir və onu təslim olmağa məcbur edə bilməyiblər. Buna görə də, onlar bu təhdidlərlə İranımızı təslim olmağa məcbur edə bilməyəcəklər və İran xalqı qətiyyən təslim olmayacaq.
O əlavə etdi: “Hər həftə istisnasız olaraq şəhid liderlə görüşdüyüm il yarım ərzində bu görüşlər əslində rəhbərliyimiz və ölkədə tətbiq etməli olduğumuz siyasət üçün möhkəm bir dəstək oldu. Yadımdadır, 12 günlük müharibə zamanı düşmən Dokuhəni hədəfə aldıqda və orada ölkə liderlərini şəhid etmək istədiyini düşündükdə, saat beşdə görüşümüz olmalı idi, amma təbii ki, bu görüş baş tutmadı və biz gecikdik.”
Prezident əlavə etdi: “O, bizi görmək və vəziyyətlə tanış olmaq üçün saat altı otuz və ya yeddiyə qədər gözləmişdi və Allah eləməsin, başımıza bir şey gələcəyindən narahat idi. Əlbəttə ki, bildiyiniz kimi, şəhidlik böyük bir nemətdir, amma düşmənin komandirlərimizi və yaxınlarımızı bu qədər asanlıqla şəhid etməsi qətiyyən qəbuledilməzdir. İndi də çiyinlərimizdə olan ağır məsuliyyət yükü işi çətinləşdirib.”
Prezident vurğuladı: “Nə müharibə, nə də sülh vəziyyətindən çıxmalıyıq.” Əlbəttə ki, müharibə ölkənin maraqlarına uyğun deyil, amma əgər onlar bizim ləyaqətimizi, torpağımızı və vətənimizi pozmaq istəyirlərsə, biz qətiyyən təslim olmayacağıq. Ölkənin və torpağın gələcəyini böhranlardan və fırtınalardan xilas edəcək şəkildə ləyaqətlə irəliləməliyik və həll yolu bütün siniflərin və etnik qrupların dəstəyi və əməkdaşlığı, qürurlu bir İran vətəndaşı qurmaq inam və iradəsidir.
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